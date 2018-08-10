Güldür Güldür'den ayrılan İrem Sak'ın yeni dizisi belli oldu

G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr program\u0131n\u0131n sevilen ismi \u0130rem Sak\u2019\u0131n programdan ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00fcndeme gelmi\u015fti., Art\u0131k komedi oynamayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen \u0130rem Sak, yeni sezonda izleyiciye ters k\u00f6\u015fe yapacak bir dram dizisiyle ekrana gelece\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. ,\u00dcnl\u00fc oyuncunun oynayaca\u011f\u0131 dizi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,\u0130rem Sak'\u0131n yeni dizisi, \u2018This Is Us\u2019 isimli diziden uyarlama olacak. Hen\u00fcz ismi netle\u015fmeyen dizide Song\u00fcl \u00d6den, Celil Nal\u00e7akan, Birkan Sokullu ve Olgun Toker de rol al\u0131yor.\r\n\r\n,\u00c7ekimlerinin Eyl\u00fcl\u2019de ba\u015flamas\u0131 beklenen dizide \u0130rem Sak\u2019\u0131n Olgun Toker\u2019in canland\u0131raca\u011f\u0131 karakterin e\u015fini oynayaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,.