Güldür Güldür'ü bırakmıştı, yetmedi!..

Sevilen programdan fla\u015f ayr\u0131l\u0131k haberi gelmi\u015fti...\r\n,\u00dcnl\u00fc isim art\u0131k olmayaca\u011f\u0131n\u0131 bizzat kendisi a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131...\r\n,.,\u00dcnl\u00fc oyuncu 165 b\u00f6l\u00fcm yay\u0131nlanan ve neredeyse her ske\u00e7te yer ald\u0131\u011f\u0131 G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr Show'dan ayr\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr'\u00fcn sevilen oyuncular\u0131ndan \u0130rem Sak, 165 b\u00f6l\u00fcmd\u00fcr dahil oldu\u011fu projeden ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131, olay bununla da kalmad\u0131...\r\n,Komedi dizilerinin aran\u0131lan oyuncusu \u0130rem Sak, yeni sezona haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve s\u00fcrprizlerinin oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,\u015eu s\u0131ralar sosyal medyada yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mlarla s\u0131k s\u0131k konu\u015fulan Sak, komedi yapmay\u0131 b\u0131rakaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayarak \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.\r\n,Art\u0131k komedi dizilerinde oynamayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen g\u00fczel oyuncu, \u201cYeni sezonda bir dram dizisiyle sevenlerimin kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131m\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,\u0130rem Sak, \u2018\u0130nsanlar Alemi\u2019 ve \u2018G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr\u2019 adl\u0131 TV programlar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra \u2018Yalan D\u00fcnya\u2019 dizisinde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 T\u00fclay karakteriyle tan\u0131n\u0131rl\u0131\u011f\u0131n\u0131n zirvesine \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Sak, bundan b\u00f6yle sinema filmlerine odaklanaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n