Güldür Güldür'ü bıraktı, yetmedi bir de...

\u00dcnl\u00fc oyuncu \u0130rem Sak G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr isimli komedi program\u0131ndan ayr\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Komedi dizilerinin aran\u0131lan oyuncusu \u0130rem Sak, yeni sezona haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve s\u00fcrprizlerinin oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131. ,\u015eu s\u0131ralar sosyal medyada yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mlarla s\u0131k s\u0131k konu\u015fulan Sak, komedi yapmay\u0131 b\u0131rakaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayarak \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.\r\n,Art\u0131k komedi dizilerinde oynamayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen g\u00fczel oyuncu, \u201cYeni sezonda bir dram dizisiyle sevenlerimin kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131m\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,\u0130rem Sak, \u2018\u0130nsanlar Alemi\u2019 ve \u2018G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr\u2019 adl\u0131 TV programlar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra \u2018Yalan D\u00fcnya\u2019 dizisinde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 T\u00fclay karakteriyle tan\u0131n\u0131rl\u0131\u011f\u0131n\u0131n zirvesine \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. ,Sak, bundan b\u00f6yle sinema filmlerine odaklanaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,.,G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr'\u00fcn sevilen oyuncusundan fla\u015f a\u00e7\u0131klama geldi.