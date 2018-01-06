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Gülle oyunuyla çocukluklarına döndüler
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Şanıurfa’da geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan gülle oyununu oynayan yetişkinler, çocukluklarına döndü.
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