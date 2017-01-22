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Gülşen, Azur Benan için tuttuğu 2 dadıya aylık bakın ne kadar ödeme yapıyor
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Gülşen 5 yıllık sevgilisi, müzisyen Ozan Çolakoğlu ile 9 Haziran'da İspanya Barcelona'da evlenmişti.
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