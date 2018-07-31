Gülşen o görüntülere sessiz kalmadı... Bulana 10 bin TL ödül verecek!

G\u00fcl\u015fen, internette g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc bir video kar\u015f\u0131s\u0131nda sessiz kalamad\u0131.,\u015eark\u0131lar\u0131ndaki ba\u015far\u0131lar\u0131yla ad\u0131ndan s\u00f6z ettiren G\u00fcl\u015fen, bir baban\u0131n \u00e7ocu\u011funa uygulad\u0131\u011f\u0131 \u015fiddete sessiz kalmad\u0131. G\u00fcl\u015fen, videodaki babay\u0131 bulan ki\u015fiye 10 bin ba\u011f\u0131\u015f yapacak.\r\n\r\n,.,\u00c7ocu\u011fa uygulanan \u015fiddet anlar\u0131n\u0131 payla\u015fan G\u00fcl\u015fen \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:, "Allah'\u0131m bu nas\u0131l bir mahluk? Dayanamad\u0131m, izleyemedim tamam\u0131n\u0131. L\u00fctfen bulunsun her kimse? Cezaland\u0131r\u0131ls\u0131n. En \u00f6nemlisi de o masum yavrunun emin ellerde olaca\u011f\u0131 bir ortam sa\u011flans\u0131n.\r\n\r\n,Bulana if\u015fa edene 10 bin lira \u00f6d\u00fcl benden. ,Kameraya kaydeden de ceza almal\u0131. ,Bu nas\u0131l vah\u015fet. Kalbim duracak." dedi.,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 G\u00fcl\u015fen, o g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri izledikten sonra sosyal medya payla\u015f\u0131m\u0131nda adeta \u00f6fke kustu.,G\u00fcl\u015fen, g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerdeki cani adam\u0131 bulana 10 bin TL \u00f6d\u00fcl verece\u011fini de a\u00e7\u0131klad\u0131. G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde ise tam anlam\u0131yla deh\u015fet vard\u0131...