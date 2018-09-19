Gümüşhane'de Arap tavşanı görüntülendi

K\u0131rm\u0131z\u0131 listede yer al\u0131yordu... G\u00fcm\u00fc\u015fhane'de g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi!,G\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019de Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, IUCN\u2019nin \u2018Endi\u015fe\u2019 listesinde yer alan koruma alt\u0131ndaki \u2018Araptav\u015fan\u0131\u2019n\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi.,Kurumun sosyal medya hesaplar\u0131ndan payla\u015f\u0131lan foto\u011fraflarda tav\u015fan gibi kulaklar\u0131, kanguru gibi ayaklar\u0131, fare gibi g\u00f6vdesi ve kendisinin iki misli uzunlu\u011fundaki kuyru\u011fu bulunan ve \u00e7ok fazla bilinmeyen bir t\u00fcr olan Araptav\u015fan\u0131\u2019n\u0131n literat\u00fcrdeki ad\u0131n\u0131n \u2019Allactaga Williamsi\u2019 oldu\u011fu ifade edildi.,.,DKMP ekiplerinin saha \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u0131ras\u0131nda g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledikleri Araptav\u015fan\u0131 D\u00fcnya Do\u011fa ve Do\u011fal Kaynaklar\u0131 Koruma Birli\u011fi (IUCN) taraf\u0131ndan \u201cEndi\u015fe\u201d listesinde yer alan koruma alt\u0131ndaki bir t\u00fcr oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,Payla\u015f\u0131mda, "\u00c7ok fazla bilinen bir t\u00fcr de\u011fildir ve ilk kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131zda ne oldu\u011funu bir t\u00fcrl\u00fc kestiremezsiniz. ,Tav\u015fan gibi kulaklar\u0131, kanguru gibi arka ayaklar\u0131 fare gibi g\u00f6vdesi olan Arap tav\u015fan\u0131 K\u0131rm\u0131z\u0131 Listede yer alan koruma alt\u0131ndaki t\u00fcrlerimizdendir" denildi.\r\n\r\n