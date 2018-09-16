Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zamm\u0131nda enflasyon belirleyici olacak. 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131ndaki enflasyon SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin zam oran\u0131n\u0131, memur emeklilerinin ise y\u00fczde 4'l\u00fck art\u0131\u015fa ilaveten alaca\u011f\u0131 fark\u0131 g\u00f6sterecek.\r\n\r\n,Milyonlarca emeklinin bekledi\u011fi SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine Ocak ay\u0131nda yap\u0131lacak zam oran\u0131 belli oldu. ,Hesaplamalara g\u00f6re SSK ve Ba\u011f-Kur emeklileri Ocak'ta y\u00fczde 9.56 zam alacak. Memur emeklilerinin en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f\u0131 ise enflasyon fark\u0131yla 2 bin 366 liraya y\u00fckselecek. Peki g\u00fcncel emekli maa\u015flar\u0131 ne kadar olacak? \u0130\u015fte g\u00fcncel emekli maa\u015f\u0131 tablosu\r\n, Memur emeklilerinin en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f\u0131 ise enflasyon fark\u0131yla 2 bin 366 liraya y\u00fckselecek. ,Peki g\u00fcncel emekli maa\u015flar\u0131 ne kadar olacak? ,\u0130\u015fte g\u00fcncel emekli maa\u015f\u0131 tablosu...,Merkez Bankas\u0131'n\u0131n ekonomistlerle bu ay yapt\u0131\u011f\u0131 beklenti anketine g\u00f6re, SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin Ocak zamm\u0131 y\u00fczde 9.56 olabilecek. ,Memur emeklilerine de y\u00fczde 4'l\u00fck zamma ek olarak y\u00fczde 6.06 enflasyon fark\u0131 yans\u0131t\u0131labilecek.\r\n\r\n,Tahmin ger\u00e7ekle\u015firse halen bin 533 lira 83 kuru\u015f olan en d\u00fc\u015f\u00fck esnaf emeklisi ayl\u0131\u011f\u0131 bin 680 lira 46 kuru\u015fa, bin 79 lira 59 kuru\u015f olan Ba\u011f- Kur tar\u0131m emeklisi ayl\u0131\u011f\u0131 bin 182 lira 80 kuru\u015fa \u00e7\u0131kacak.\r\n\r\n,En d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f bu tahmine g\u00f6re, 2000'den \u00f6nce emekli olan SSK'l\u0131larda bin 713 lira 56 kuru\u015ftan bin 877 lira 38 kuru\u015fa, 2000'den sonra emekli olan SSK'l\u0131larda bin 21 lira 39 kuru\u015ftan bin 119 lira 3 kuru\u015fa ula\u015facak.\r\n\r\n,Memur emeklilerinde ise en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f 2 bin 149 lira 87 kuru\u015ftan 2 bin 366 lira 15 kuru\u015fa y\u00fckselecek.\r\n\r\n,.