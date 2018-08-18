Günde 1 tatlı kaşığı tüketirseniz...

Bu kar\u0131\u015f\u0131m\u0131n g\u00fc\u00e7l\u00fc bir kanserle m\u00fccadele y\u00f6ntemi oldu\u011fu s\u00f6yleniyor., Sa\u011fl\u0131kl\u0131 kar\u0131\u015f\u0131m sadece 2 malzemeden olu\u015fuyor ve haz\u0131rlamas\u0131 son derece kolay...\r\n,Kullan\u0131lan iki malzemeden biri karbonat. ,Karbonat\u0131n faydalar\u0131 bir\u00e7ok kez i\u015fledik ve ger\u00e7ekten yararlar\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fck. ,Sa\u011fl\u0131ks\u0131z h\u00fccrelerin b\u00fcy\u00fcmesini engelleyen karbonat, balla birle\u015fince ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemine kar\u015f\u0131 tam bir koruyucu kalkan oluyor.,Bal ve karbonat kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 v\u00fccudun k\u00f6t\u00fc h\u00fccrelere ve hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 sava\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan bir doping., Balla birle\u015fen karbonat, bu sayede kanserli h\u00fccrelere n\u00fcfuz edebiliyor.,1 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 bal\r\n3 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 karbonat,Bir ay boyunca bal ve karbonat\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rarak g\u00fcnde 3 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 t\u00fcketin. Yemeklerden sonra ara \u00f6\u011f\u00fcnlerde yiyebilirsiniz. D\u00fczenli kullanmaya \u00f6zen g\u00f6sterin. Kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 yerken beslenmenize de \u00e7ok dikkat etmeniz gerekecek. \u015eekerli besinlerden, k\u0131zartma \u00e7e\u015fitlerinden ve asitli i\u00e7eceklerden tamimiyle uzak durun. Bu bir ay\u0131 v\u00fccudunuzu temizlemek i\u00e7in de\u011ferlendirin. ,30 g\u00fcn\u00fcn sonunda \u00e7ok daha din\u00e7 bir \u015fekilde g\u00fcne ba\u015flayacak ve kendinizi her zamankinden daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 hissedeceksiniz. Kullanaca\u011f\u0131n\u0131z bal\u0131n organik olmas\u0131na dikkat edin...