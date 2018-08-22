Günde 2 paket sigara içiyor

Endonezya'da ya\u015fayan bir ailenin 2 ya\u015f\u0131ndaki o\u011fullar\u0131 g\u00fcnde 2 paket sigara i\u00e7mesiyle \u015foke etti!\r\n\r\n,Pazarda \u00e7al\u0131\u015fan ebeveynler bu al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 y\u00fcz\u00fcnden ne yapacaklar\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyorlar. \r\n\r\n,Ak\u0131lalmaz olay!,Aile b\u00fct\u00e7elerini de olumsuz y\u00f6nde etkileyen bu durumun \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015fmas\u0131 ad\u0131na o\u011fullar\u0131n\u0131 tedavi edecek bir doktor aray\u0131\u015f\u0131nda olduklar\u0131n\u0131 da dile getirdiler. \r\n\r\n,.,2 ya\u015f\u0131nda g\u00fcnde 2 paket sigara i\u00e7iyor!