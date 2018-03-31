Günde 20 muz yiyerek bambaşka biri oldu!

Kimi zaman muz kokteyline ananas ve di\u011fer meyvelerden ekleyerek i\u00e7ecek haline getirdi.,Diyet s\u00fcresinde saat 17:00'a kadar \u0131s\u0131t\u0131lm\u0131\u015f ve pi\u015firilmi\u015f yiyeceklerden de yemedi.\r\n\r\n\u00c7ok zay\u0131f oldu\u011fu i\u00e7in olumsuz yorumlar da ald\u0131 ve diyetisyenler taraf\u0131ndan sert\u00e7e ele\u015ftirildi.,Ama buna ra\u011fmen Leanne Ratcliffe, kendisine bir web sayfas\u0131 a\u00e7t\u0131 ve nas\u0131l zay\u0131flad\u0131\u011f\u0131na dair yaz\u0131lar yazmaya ba\u015flad\u0131. Bununla da yetinmeyip YouTube kanal\u0131nda takip\u00e7ilerine tarifler de uygulad\u0131.\r\n\r\n,Avustralyal\u0131 Freelee sabah, \u00f6\u011flen ve ak\u015fam s\u00fcrekli muz yiyerek bir deri bir kemik kald\u0131. freeleethebananagirl ismiyle tan\u0131nan 29 ya\u015f\u0131ndaki Leanne Ratcliffe, diyeti ve zay\u0131flama g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini sayfas\u0131na koyunca k\u0131sa s\u00fcrede fenomen oldu.\r\n\r\n,Leanne Ratcliffe; fit g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fc sa\u011fl\u0131kl\u0131 beslenme ve bolca muz, ananas t\u00fcketmesine bor\u00e7lu oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor...\r\n\r\n,Instagram'da 351 bin takip\u00e7isi olan 29 ya\u015f\u0131ndaki Leanne Ratcliffe, her g\u00fcn 20 muz yiyerek inan\u0131lmaz derecede zay\u0131flad\u0131.\r\n\r\n