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Türkiye Gazetesi

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Günde 3-4 kayısı kalp sağlığına iyi geliyor

Günde 3-4 kayısı kalp sağlığına iyi geliyor
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Diyetisten Aslıhan Altuntaş, günde 3-4 kayısı yemenin bağırsak ve kalp dostu olduğunu açıkladı. Dr. Altuntaş, kayısının lifli yapısı ve düşük kalorili olması nedeniyle kilo vermek isteyenler için tercih edilmesi gereken bir meyve olduğunu belirtti.

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden kayısının sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Lifli yapısı, doğal şekeri ve düşük kalorili olması nedeniyle kilo kontrolüne yardımcı olan kayısı, hastalıklara karşı koruyucu etki yapıyor. Uzman Dr. Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, kayısının doğal bir lif deposu olduğunu belirterek, "Kayısı, demir zengini, besleyici, uzun süre tok tutucu bir meyve. 3-4 kayısı yaklaşık 100 gram etmektedir. Bir avuç kayısı, bir porsiyon anlamına gelmektedir. 100 gram kayısı 48-50 kalori arasındadır" diye konuştu.

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