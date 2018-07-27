Gündeme bomba gibi düşen iddia: Fethullah Gülen öldü! İşte gömüldüğü yer

G\u00fcndeme bomba gibi d\u00fc\u015fen iddia: Fethullah G\u00fclen \u00f6ld\u00fc! \u0130\u015fte g\u00f6m\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc yer ,Verdi\u011fi bir r\u00f6portajda FET\u00d6 lideri Fethullah G\u00fclen'in \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, cesedinin ise Yahudi mezarl\u0131\u011f\u0131na g\u00f6m\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten Ak\u015fit, "Gizli \u015feyleri s\u00f6yletiyorsun bana. FET\u00d6 \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc, sa\u011f de\u011fil. Ya\u015fam\u0131yor \u015fu anda. Mezar\u0131 da Yahudi mezarl\u0131\u011f\u0131nda" dedi.\r\n\r\n,FET\u00d6 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc eleba\u015f\u0131 Fethullah G\u00fclen'in \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc, cesedinin ise Yahudi mezarl\u0131\u011f\u0131na g\u00f6m\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.,\u0130lahiyat\u00e7\u0131 Prof. Dr. Cevat Ak\u015fit, Fethullah G\u00fclen ile ilgili g\u00fcndeme bomba gibi d\u00fc\u015fen bir iddia ortaya att\u0131. \r\n\r\n,\r\nEmniyet kaynaklar\u0131n\u0131n Fethullah G\u00fclen'in \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc bildi\u011fini belirten Ak\u015fit, "Yoksa bizim polis onu getirecekti T\u00fcrkiye'ye... \u015eimdi onun \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc biliyor bizim polislerimiz. Burada papaz var ya bir tane 'onu vermezseniz biz de bunu vermeyece\u011fiz' diyorlar. \u00d6ld\u00fcrd\u00fcler onu, \u00e7oktan \u00f6ld\u00fc. \u00d6ld\u00fc\u011f\u00fc yeri de biliyorum ben; New Jersey'de... Yahudi mezarl\u0131\u011f\u0131na g\u00f6m\u00fcld\u00fc. \u0130stihbaratta adam\u0131n var m\u0131, \u00f6zel konu\u015fabilece\u011fin adam varsa sorabilirsin. Yok oldu, gitti." ifadelerini kulland\u0131.,\r\nFethullah G\u00fclen ile yapt\u0131\u011f\u0131 m\u00fccadeleler ile tan\u0131nan bir isim olan Ak\u015fit ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde, FET\u00d6 taraf\u0131ndan \u00f6ld\u00fcr\u00fclmek istendi\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,\r\n\r\nBir s\u00fcre \u00f6nce \u00f6rg\u00fcte yak\u0131n kaynaklar taraf\u0131ndan Fethullah G\u00fclen'in kanser oldu\u011fu y\u00f6n\u00fcnde iddialar ortaya at\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,