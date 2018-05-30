Gündeme bomba gibi düştü: Seçimler iptal mi olacak?

H\u00fcrriyet yazar\u0131 Abdulkadir Selvi, CHP\u2019nin Anayasa Mahkemesi\u2019ne a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 se\u00e7im yasas\u0131n\u0131n iptaline ili\u015fkin davay\u0131 kaleme ald\u0131.,Yar\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclmeye ba\u015flanacak olan davayla ilgili Selvi, \u201cAnayasa Mahkemesi\u2019nden CHP\u2019nin iptal isteminin reddi y\u00f6n\u00fcnde bir karar \u00e7\u0131karsa, se\u00e7imlerin \u00f6n\u00fcnde hi\u00e7bir engel kalmayacak. Ver elini se\u00e7im sand\u0131\u011f\u0131. Anayasa Mahkemesi, CHP\u2019nin iptal istemini yerinde bulur ve baz\u0131 maddelerin iptali y\u00f6n\u00fcnde karar verirse ne olacak?\u201d sorusunu y\u00f6neltti.\r\n\r\n,"Yar\u0131n b\u00fct\u00fcn g\u00f6zler Anayasa Mahkemesi\u2019nde olacak.\r\n\r\n24 Haziran\u2019da erken se\u00e7im karar\u0131n\u0131n al\u0131nmas\u0131ndan bu yana en kritik geli\u015fme ya\u015fanacak. Anayasa Mahkemesi, CHP\u2019nin se\u00e7im yasas\u0131yla ilgili iptal istemiyle a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 davay\u0131 esastan g\u00f6r\u00fc\u015fmeye ba\u015flayacak.\r\n\r\n,CHP, se\u00e7im yasas\u0131n\u0131n ittifaklarla ilgili b\u00f6l\u00fcm\u00fcne itirazda bulunmad\u0131. 29 ba\u015fl\u0131k halinde se\u00e7im g\u00fcvenli\u011fiyle ilgili b\u00f6l\u00fcmde iptal ve y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn durdurulmas\u0131n\u0131 talep etti.\r\n\r\n\r\n,Ancak Anayasa Mahkemesi\u2019nin verece\u011fi her karar, se\u00e7im s\u00fcreci a\u00e7\u0131s\u0131ndan yeni bir durumu ortaya koyacak.\r\n\r\n\r\n,CHP, 29 ba\u015fl\u0131k alt\u0131nda iptal ve y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn durdurulmas\u0131n\u0131 talep ediyor. \u00d6nce Anayasa Mahkemesi\u2019nin \u00f6n\u00fcndeki se\u00e7enekleri s\u0131ralay\u0131p, sonra kulislerin en \u00e7ok merak etti\u011fi soruya de\u011finece\u011fim.\r\n,1- Anayasa Mahkemesi, CHP\u2019nin ba\u015fvurusunu esastan inceleyip reddedebilir. Bu durumda mevcut se\u00e7im yasas\u0131yla se\u00e7imlere gidilmesinin \u00f6n\u00fcnde hi\u00e7bir engel kalmaz.\r\n\r\n,2- Anayasa Mahkemesi k\u0131smi iptal karar\u0131 verebilir. Bu maddelerin iptal gerek\u00e7esine uygun olarak d\u00fczenlenmesini isteyebilir. Bu durumda Anayasa Mahkemesi, d\u00fczenlemenin yeniden yap\u0131lmas\u0131 i\u00e7in 1 y\u0131l ya da 6 ay gibi bir s\u00fcre verebilir. B\u00f6yle bir uygulama var ama yasal zorunluluk de\u011fil.\r\n\r\n,3- Anayasa Mahkemesi, CHP\u2019nin ba\u015fvurusunu yerinde bularak t\u00fcm maddelerde iptal karar\u0131 verebilir.\r\n\r\n,Hep iptal se\u00e7ene\u011fi \u00fczerinde duruyoruz. CHP\u2019nin ba\u015fvurusu iki ayakl\u0131. CHP ba\u015fvurusunda 29 ba\u015fl\u0131kta hem iptal hem de y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn durdurulmas\u0131n\u0131 talep ediyor. Her maddede iptal istemi ve y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn durdurulmas\u0131 i\u00e7in birlikte ya da ayr\u0131 ayr\u0131 karar vermesi bekleniyor.\r\n\r\n\r\n,Bu a\u015famada Anayasa Mahkemesi\u2019nin gerek\u00e7eli karar\u0131 \u00f6nemli olacak. \u0130ptal ba\u015fvurusunu yapan CHP. Herhalde CHP\u2019ye ba\u015fvuruyu Erdo\u011fan yapt\u0131rmad\u0131. Ama kulislerde, iktidar Anayasa Mahkemesi\u2019ne se\u00e7imleri iptal ettirecek diye bir s\u00f6ylenti dola\u015f\u0131yor.\r\n,Bir, Anayasa Mahkemesi iktidar\u0131n talimat\u0131na g\u00f6re \u00e7al\u0131\u015fm\u0131yor. Mehmet Altan ve \u015eahin Alpay karar\u0131nda da g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc gibi tam aksine iktidar\u0131n istemedi\u011fi kararlar alabiliyor. \u0130ki, iptal ba\u015fvurusunu yapan CHP. Herhalde CHP\u2019ye ba\u015fvuruyu Erdo\u011fan yapt\u0131rmad\u0131. Ayr\u0131ca Anayasa Mahkemesi \u00fcyelerinin hukuka olan ba\u011fl\u0131l\u0131\u011f\u0131na inan\u0131yorum. Buna ra\u011fmen i\u015fin hukuki boyutunu anlamak i\u00e7in Anayasa hukuk\u00e7ular\u0131yla konu\u015ftum.\r\n\r\n,Anayasa\u2019n\u0131n 77. maddesine g\u00f6re se\u00e7im karar\u0131n\u0131 Meclis alabiliyor. Se\u00e7imlerin y\u00f6netim ve denetimi ise Anayasa\u2019n\u0131n 77. maddesine g\u00f6re sadece Y\u00fcksek Se\u00e7im Kurulu\u2019na verilmi\u015f. Anayasa Mahkemesi\u2019nin se\u00e7imleri iptal etme ya da yenileme gibi bir yetkisi yok. \u00c7\u00fcnk\u00fc Anayasa\u2019n\u0131n 153. maddesinde Anayasa Mahkemesi i\u00e7in, \u201cKanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol a\u00e7acak \u015fekilde h\u00fck\u00fcm tesis edemez\u201d diyor. Kendisini Meclis ya da YSK yerine koyamaz.\r\n\r\n,Yine de Anayasa Mahkemesi\u2019nden iptal karar\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131nda ne olacak? Per\u015fembe g\u00fcn\u00fcnden sonra se\u00e7imlere 24 g\u00fcn kal\u0131yor. ,Yine de se\u00e7imlerin iptali s\u00f6z konusu olur mu derseniz? Kime sorduysam olmaz dediler ama buras\u0131 T\u00fcrkiye, dikkatli izlemekte yarar var.",Hukuk\u00e7ular, YSK\u2019n\u0131n ilke kararlar\u0131yla bo\u015flu\u011fu dolduraca\u011f\u0131n\u0131 ve se\u00e7imlerin yap\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 savunuyorlar.,Anayasa Mahkemesi, CHP\u2019nin iptal istemini yerinde bulur ve baz\u0131 maddelerin iptali y\u00f6n\u00fcnde karar verirse ne olacak?\r\n,Anayasa Mahkemesi\u2019nden CHP\u2019nin iptal isteminin reddi y\u00f6n\u00fcnde bir karar