Gündeme bomba gibi düştü! Takas sistemi geliyor...

Avrupa Birli\u011fi, \u0130ran`la ticaretin ABD`nin yeni yapt\u0131r\u0131mlar\u0131ndan etkilenmemesinin yollar\u0131n\u0131 ar\u0131yor., AB, yapt\u0131r\u0131mlardan etkilenmemek i\u00e7in takas y\u00f6ntemine ba\u015fvurmay\u0131 planl\u0131yor.\r\n,Almanya'da \u00e7\u0131kan ekonomi gazetesi Handelsblatt'\u0131n haberine g\u00f6re Avrupa Birli\u011fi (AB), ABD'nin \u0130ran'a uygulayaca\u011f\u0131 yeni yapt\u0131r\u0131mlardan etkilenmeden bu \u00fclkeyle ekonomik ili\u015fkilerini s\u00fcrd\u00fcrmenin yollar\u0131n\u0131 ar\u0131yor.\r\n \r\n,Alman h\u00fck\u00fcmetinin katk\u0131s\u0131yla AB Komisyonu taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan planda "\u0130ran ile yap\u0131lan ticaretin k\u00fcresel finans sisteminden ayr\u0131lmas\u0131" \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n \r\n,Gazetenin haberinde "takas borsas\u0131" sistemine ge\u00e7ilmesinin d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc belirtiliyor., AB Komisyonu'nun taslak plan\u0131nda "sadece bu ama\u00e7la \u0130ran'a ve \u0130ran taraf\u0131ndan yap\u0131lan \u00f6demelerin denkle\u015ftirilece\u011fi bir \u015firket kurulmas\u0131" \u00f6neriliyor.\r\n \r\n,Planda, amac\u0131n "bu \u015firket kanal\u0131yla ticari bankalar\u0131n \u00f6deme sistemine ihtiya\u00e7 duymadan ya da ticari bankalar\u0131n asgari katk\u0131s\u0131yla \u0130ran ile AB \u015firketleri aras\u0131ndaki para transferinin ABD yapt\u0131r\u0131mlar\u0131ndan etkilenmemesini sa\u011flamak oldu\u011fu" belirtiliyor.\r\n \r\n, Habere g\u00f6re bankalar aras\u0131 takas merkezinin g\u00f6revi \u0130ran ve Avrupa \u015firketlerinin kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 alacaklar\u0131n\u0131n denkle\u015ftirmek olacak.\r\n \r\n,\u00d6rne\u011fin \u0130ran \u0130spanya'ya petrol satt\u0131\u011f\u0131nda ve bir Alman \u015firketi \u0130ran'a makine teslim etti\u011finde, \u0130spanya'n\u0131n \u0130ran'a \u00f6demesi gereken para Alman makine imalat\u00e7\u0131s\u0131n\u0131n alaca\u011f\u0131n\u0131 kapatmakta kullan\u0131labilecek. Takas merkezinin L\u00fcksemburg'un yasal mevzuat\u0131na g\u00f6re kurulmas\u0131 ve bu \u00fclkede faaliyet g\u00f6stermesi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor.,Handelsblatt gazetesinin haberine g\u00f6re AB Komisyonu, \u0130ran ile ticaretin s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilmesi i\u00e7in takas merkezi kurmaktan ba\u015fka imk\u00e2n bulunmad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcnde. Ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda di\u011fer y\u00f6ntemler de de\u011ferlendirmeye al\u0131nm\u0131\u015f ancak hi\u00e7biri uygun bulunmam\u0131\u015ft\u0131.