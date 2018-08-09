Güne hızlı başlayan dolar, şu an ne kadar?

- sterlin en d\u00fc\u015f\u00fck 6.7986 lira ve en y\u00fcksek 7. 0866 liray\u0131 g\u00f6rd\u00fckten sonra 7.06 \u2013 7.07 lira aral\u0131\u011f\u0131nda i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.,ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 John Sullivan, T\u00fcrk D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 B\u00fcy\u00fckel\u00e7i Sedat \u00d6nal ile g\u00f6r\u00fc\u015fmesi sonras\u0131nda, ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n, "T\u00fcrk yetkililerle ilave g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yapt\u0131k. G\u00f6r\u00fc\u015fmeler devam ediyor\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapmas\u0131 sonras\u0131 d\u00f6vizler y\u00fckseldi.,Yar\u0131n Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak\u2019\u0131n a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131 Orta Vadeli Plan \u00f6ncesinde; BIST 100 Endeksi g\u00fcne, g\u00fcnl\u00fck y\u00fczde 1.35 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 95 bin 662 puandan ba\u015flad\u0131ktan sonra, g\u00fcnl\u00fck y\u00fczde 0.22 y\u00fckseli\u015fle 97 bin 185 puandan kapand\u0131. ,ABD ile s\u00fcren Rahip Brunson davas\u0131na ba\u011fl\u0131 gerilime paralel d\u00f6vizler Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc g\u00fc\u00e7l\u00fc y\u00fckselerek yeni tarihi zirvelerini g\u00f6rd\u00fc,Kapan\u0131\u015fa yak\u0131n i\u015flemlerde ;\r\n\r\n- dolar en d\u00fc\u015f\u00fck 5.2747 ve en y\u00fcksek 5.5034 liray\u0131 g\u00f6rd\u00fckten sonra 5.48 \u2013 5.49 lira,,D\u00fcn ak\u015fam 5,30 seviyelerinde olan dolar, sabah saatlerinde 5,42 seviyesine yakla\u015fm\u0131\u015ft\u0131.,euro en d\u00fc\u015f\u00fck 6.1317 ve en y\u00fcksek 6.3780 liray\u0131 g\u00f6rd\u00fckten sonra 6.35 - 6.36 lira,,Piyasalarda ABD'ye giden T\u00fcrk heyetinin yapaca\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin sonucuna odakl\u0131 seyir s\u00fcrerken, bask\u0131n\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc dolar\/TL bu sabah y\u00f6n\u00fcn\u00fc yukar\u0131 \u00e7evirerek 5,42 seviyesine yakla\u015fm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,ABD ile s\u00fcren Rahip Brunson davas\u0131na ba\u011fl\u0131 gerilime paralel d\u00f6vizler Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc g\u00fc\u00e7l\u00fc y\u00fckselerek yeni tarihi zirvelerini g\u00f6rd\u00fc. Dolar 5.50, euro 6.37, sterlin 7.08 liran\u0131n \u00fczerine \u00e7\u0131kt\u0131.