Güne hızlı başlayan dolar, şuan ne kadar?

Euro ise 6,3142 seviyesine \u00e7\u0131karak zirve yapt\u0131.,D\u00fcn T\u00fcrk heyeti ile ABD heyetinin g\u00f6r\u00fc\u015fmesi sonras\u0131 ABD D\u0131\u015fi\u015fleri S\u00f6zc\u00fcs\u00fcnden gelen a\u00e7\u0131klamada, g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin devam etti\u011fi ve Brunson da dahil ikili ili\u015fkileri ilgilendiren bir\u00e7ok konunun ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n\r\n,ABD ile ya\u015fanan 'Brunson' krizi sonras\u0131 hafta ba\u015f\u0131 5,42 seviyesine kadar yakla\u015fan dolar\/TL, iki \u00fclke aras\u0131nda \u00f6n mutabakat sa\u011fland\u0131\u011f\u0131 haberleri ve T\u00fcrk heyetinin ABD'ye gitmesi ile sakinle\u015fmi\u015fti. ,ABD'ye giden T\u00fcrk heyetinden hen\u00fcz bir sonu\u00e7 \u00e7\u0131kmamas\u0131 dolar\u0131 yukar\u0131 y\u00f6nde etkiliyor. ,T\u00fcrkiye taraf\u0131ndan gelen a\u00e7\u0131klamada ise Brunson'\u0131n serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131n\u0131n ABD'ye taahh\u00fct edilmedi\u011fi s\u00f6ylendi. ,D\u00fcn ak\u015fam 5,30 seviyelerinde olan dolar, sabah saatlerinde 5,42 seviyesine yakla\u015ft\u0131.,Bu a\u00e7\u0131klaman\u0131n ard\u0131ndan TL'de kay\u0131plar derinle\u015fti. D\u00fcn ak\u015fam piyasalar\u0131n kapan\u0131\u015f saatlerinde 5,30 civar\u0131nda olan dolar\/TL, bu sabah 5,42 seviyesine yakla\u015ft\u0131. ,Piyasalarda ABD'ye giden T\u00fcrk heyetinin yapaca\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin sonucuna odakl\u0131 seyir s\u00fcrerken, belirsizli\u011fin devam etmesi nedeniyle bask\u0131n\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc dolar\/TL bu sabah y\u00f6n\u00fcn\u00fc yukar\u0131 \u00e7evirerek 5,42 seviyesine yakla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,.