Güneş enerjisi santralinin kabloları çalındı

Bildirilmesinin ard\u0131ndan olay yerine gelen \u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 ekipleri, santralin g\u00fcvenlik kameras\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini incelemeye alarak \u015f\u00fcphelilerin yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.\r\n,Santraldeki h\u0131rs\u0131zl\u0131k \u015fantiyenin g\u00fcvenlik kameras\u0131na yans\u0131d\u0131. G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, \u015fantiyeden \u00e7\u0131kan iki ki\u015fi ta\u015f\u0131d\u0131klar\u0131 kablo bobinini \u015fantiyenin d\u0131\u015fana \u00e7\u0131kart\u0131yor. Bu s\u0131rada \u015fantiyeye gelen ki\u015filer b\u0131rak\u0131lan bobini al\u0131p uzakla\u015f\u0131yor.\r\n,Santralde \u00e7al\u0131\u015fan in\u015faat m\u00fchendisi Burak Yorgun, santrale gelen iki ki\u015finin \u00f6nce ke\u015fif yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 daha sonra 7-8 ki\u015filik bir grubun onlara kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek "Bizim solar sekt\u00f6r\u00fcnde kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z 6'l\u0131k \u0131s\u0131ya dayan\u0131kl\u0131 ve bu sekt\u00f6rden ba\u015fka bir yerde kullan\u0131lamayan solar PV kablolar\u0131m\u0131z\u0131 \u00e7al\u0131yorlar. Yakla\u015f\u0131k 26 bin metre uzunlu\u011funda kablolar." dedi.,\u0130zmir'in Tire il\u00e7esinde yap\u0131m\u0131 s\u00fcren g\u00fcne\u015f enerjisi santralinden 20 bin dolar (yakla\u015f\u0131k 91 bin TL) de\u011ferinde 26 bin metre kablo \u00e7al\u0131nd\u0131.\r\n,\u00c7ay\u0131rl\u0131 Mahallesi Kar\u015f\u0131yaka mevkisinde kurulum a\u015famas\u0131nda olan bir g\u00fcne\u015f enerjisi santraline gelen h\u0131rs\u0131zlar, g\u00fcne\u015f santralleri i\u00e7in \u00f6zel olarak \u00fcretilen kablolar\u0131 ald\u0131.\r\n,Santralin g\u00fcvenlik kameras\u0131n\u0131n incelemeye al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Yorgun, "Kablonun maliyeti yakla\u015f\u0131k 20 bin dolar. Bu kablolar sadece bizim sekt\u00f6rde kullan\u0131l\u0131p ihtiyaca y\u00f6nelik \u00fcretiliyorlar. Stokta tutulan bir \u00fcr\u00fcn de\u011fil. Bu kablolar yak\u0131lamaz, bak\u0131r\u0131 sat\u0131lamaz, geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u00fc sa\u011flanamaz, eritilemez. 300 derecelik s\u0131cakl\u0131\u011fa dayanan bir \u00fcr\u00fcn bu. Ba\u015fka sekt\u00f6rde kullan\u0131lamaz. \u00c7alan arkada\u015flar ne i\u015fe yarad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da bilmiyorlar herhalde. Eninde sonunda o kablolar elimize ge\u00e7ecek." diye konu\u015ftu.