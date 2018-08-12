Güneşe yolculuk başladı!

NASA, Parker Probe\u2019un 7 y\u0131l s\u00fcrecek olan yolculu\u011fu s\u0131ras\u0131nda G\u00fcne\u015f'in etraf\u0131nda 24 tur ataca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Beklenen g\u00fcne\u015fe yolculuk ba\u015flad\u0131.,Uzay arac\u0131, ke\u015fif faaliyeti s\u0131ras\u0131nda G\u00fcne\u015f y\u00f6r\u00fcngesinde bin 370 derecelik s\u0131cakl\u0131\u011fa maruz kalacak. ,Ke\u015fif arac\u0131n\u0131n, G\u00fcne\u015f'i bug\u00fcne kadar insan yap\u0131m\u0131 herhangi bir objeden daha yak\u0131ndan inceleyece\u011fi belirtiliyor.\r\n\r\n,Ka\u015fifin, G\u00fcne\u015f'in aktif par\u00e7ac\u0131klar\u0131n\u0131n h\u0131zlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131nda yatan mekanizman\u0131n anla\u015f\u0131lmas\u0131na yard\u0131m etmesi de bekleniyor. ,Arac\u0131n \u00fczerinde, G\u00fcne\u015f'in radyoaktif etkisine dayan\u0131kl\u0131, yakla\u015f\u0131k 12 santimetre kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131ndaki karbon kompozit \u0131s\u0131 kalkan\u0131 \u0131s\u0131y\u0131 yal\u0131tarak arac\u0131 yakla\u015f\u0131k 30 derecede tutacak.\r\n\r\n,.,NASA\u2019n\u0131n 1.5 milyar dolara mal olan bir otomobil b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki Parker Solar Probe uydusu, \u201cG\u00fcne\u015fe Dokunmak\u201d olarak tan\u0131mlanan g\u00f6rev i\u00e7in uzaya f\u0131rlat\u0131ld\u0131. ,G\u00fcne\u015f'in aktif par\u00e7ac\u0131klar\u0131, y\u0131ld\u0131zdan f\u0131rlayarak uzakla\u015ft\u0131klar\u0131nda \u0131\u015f\u0131k h\u0131z\u0131n\u0131n yar\u0131s\u0131ndan fazlas\u0131na eri\u015fiyor.\r\n\r\n,Boeing firmas\u0131n\u0131n \u00fcretti\u011fi Delta 4 roketiyle f\u0131rlat\u0131lan otomobil b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki uzay arac\u0131n\u0131n d\u00fcn sabah saatlerinde planlanan f\u0131rlat\u0131l\u0131\u015f\u0131, teknik aksakl\u0131k nedeniyle bug\u00fcne ertelenmi\u015fti.\r\n\r\n,Arac\u0131n g\u00f6revleri aras\u0131nda g\u00fcne\u015f r\u00fczgar\u0131n\u0131n h\u0131zlanmas\u0131n\u0131n, y\u0131ld\u0131zdan devaml\u0131 d\u0131\u015far\u0131 madde ak\u0131\u015f\u0131n\u0131n ve koronadaki \u00e7ok y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n gizemini \u00e7\u00f6zmeye \u00e7al\u0131\u015fmak yer al\u0131yor.\r\n\r\n,NASA'dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, uydunun yerel saatle gece 0:33'te (TS\u0130 10:33) Florida'daki Cape Canaveral Uzay \u00dcss\u00fc'nden hareket etti\u011fi bildirildi.\r\n\r\n,Bilim adamlar\u0131, arac\u0131n \u0131s\u0131y\u0131 kesen kalkan\u0131n\u0131n g\u00f6revi m\u00fcmk\u00fcn k\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ifade ediyor.,Uzayda saatteki 690 bin kilometre h\u0131za ula\u015fmas\u0131 beklenen uzay arac\u0131, G\u00fcne\u015f y\u00fczeyine 6,16 milyon kilometre yakla\u015farak solar atmosfer hakk\u0131nda bilgi toplayacak.\r\n\r\n,Parker G\u00fcne\u015f Ka\u015fifi'nin, korona ad\u0131 verilen milyonlarca derece s\u0131cakl\u0131ktaki plazmadan olu\u015fan d\u0131\u015f halesinde y\u00fcr\u00fctece\u011fi ke\u015fif faaliyetinde 7 y\u0131l boyunca G\u00fcne\u015f'in \u00e7evresini 24 kez d\u00f6nmesi planlan\u0131yor.\r\n\r\n