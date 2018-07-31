Güney Afrika'da 3 Rus gazeteci öldürüldü

Belgesel \u00e7ekimi i\u00e7in G\u00fcney Afrika\u2019da bulunan 3 Rus gazetecinin, kimli\u011fi belirsiz ki\u015filerce \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fckleri bildirildi.\r\n,Rus haber ajans\u0131 TASS\u2019\u0131n \u00e7e\u015fitli kaynaklara dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberine g\u00f6re, G\u00fcney Afrika\u2019da belgesel \u00e7eken 3 Rus gazetecinin \u00f6l\u00fc bulundu\u011fu belirtildi.\r\n,Rus medyas\u0131nda yer alan iddialara g\u00f6re, \u00f6ld\u00fcr\u00fclen gazeteciler Rus paral\u0131 asker grubu olarak bilinen "Vagner Grubu" ile ilgili bir belgesel \u00e7ekimi i\u00e7in bir s\u00fcredir G\u00fcney Afrika\u2019da bulunuyordu.\r\n,Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Mariya Zaharova ise yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, G\u00fcney Afrika\u2019daki Rus b\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fiyle irtibat halinde olduklar\u0131n\u0131 belirterek, "\u0130lk belirlemelere g\u00f6re, Rus vatanda\u015f\u0131 olduklar\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen \u00fc\u00e7 ki\u015finin cesedine ula\u015f\u0131ld\u0131. G\u00fcney Afrika g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leriyle temas halindeyiz." dedi.\r\n,Belgeselin yap\u0131mc\u0131lar\u0131ndan "Tsentra Upravlyeniya Rassledovaniyami (Ara\u015ft\u0131rmalar Merkezi)" adl\u0131 \u015firketten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada ise "Gelen haberlere inanmak istemiyoruz. Ancak, bunun art\u0131k bir hata olabilece\u011fine dair \u00fcmidimiz kalmad\u0131. Orhan, Kiril ve Aleksandr\u2019\u0131n yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 diliyoruz." ifadeleri kullan\u0131ld\u0131.,Gazetecilerin ara\u00e7lar\u0131yla hareket halindeyken, kimli\u011fi belirsiz ki\u015filerce durdurularak \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fcklerinin belirtildi\u011fi haberde, \u00f6lenlerin gazeteci Orhan Cemal, kameraman Kiril Rad\u00e7enko ve yap\u0131mc\u0131 Aleksandr Rastorguyev adl\u0131 Rus vatanda\u015flar\u0131 olduklar\u0131 kaydedildi.\r\n