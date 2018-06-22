Güney Afrika'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua edin' çağrısı

Al Kaaf \u0130nsan Haklar\u0131 Merkezi, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'a destek \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yaparak, dua edilmesini istedi.\r\n,G\u00fcney Afrika'da faaliyet g\u00f6steren Al Kaaf \u0130nsan Haklar\u0131 Merkezi taraf\u0131ndan yay\u0131nlanan bildiride, 24 Haziran se\u00e7imlerinde Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n tekrar se\u00e7ilebilmesi i\u00e7in t\u00fcm M\u00fcsl\u00fcmanlara dua \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunuldu.\r\n,24 Haziran se\u00e7imlerinin tarihi \u00f6neme sahip oldu\u011funun vurguland\u0131\u011f\u0131 bildiride, "T\u00fcrkiye i\u00e7indeki baz\u0131 unsurlar\u0131n k\u00fcresel g\u00fc\u00e7lerle birle\u015ferek T\u00fcrkiye ve Erdo\u011fan'\u0131 yok etmek i\u00e7in birle\u015fti\u011fi bu zaman dilimimde en az\u0131ndan dua ederek veya sadaka vererek t\u00fcm M\u00fcsl\u00fcmanlar\u0131n yarar\u0131 i\u00e7in T\u00fcrkiye'ye destek olmal\u0131y\u0131z." ifadelerine yer verildi.\r\n,Al Kaaf \u0130nsan Haklar\u0131 Merkezi Ba\u015fkan\u0131 Anwah Nagia, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, d\u00fcnyadaki M\u00fcsl\u00fcmanlar\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 krizlerin \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcnde Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n her zaman \u00f6nc\u00fc rol ald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in desteklenmesi gerekti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,M\u00fcsl\u00fcmanlar\u0131n k\u00fcresel \u00f6l\u00e7ekteki sorunlar\u0131na Erdo\u011fan'\u0131n cesurca omuz verdi\u011fi i\u00e7in desteklenmesi gerekti\u011fini ifade eden Nagia, "Sava\u015ftan ka\u00e7an milyonlarca m\u00fclteciye ter\u00f6r tehdidine ra\u011fmen \u00fclkesini a\u00e7t\u0131. Bu yakla\u015f\u0131m\u0131 uygar oldu\u011funu iddia eden \u00fclkelerin hi\u00e7birinden g\u00f6rmedik. En b\u00fcy\u00fck yaralar\u0131m\u0131zdan biri olan Filistin meselesine kar\u015f\u0131 olan cesurca yakla\u015f\u0131m\u0131n\u0131 hi\u00e7bir M\u00fcsl\u00fcman liderden g\u00f6remedik. Bu ba\u011flamda biz Erdo\u011fan'\u0131 \u0130slam alemi i\u00e7in bir f\u0131rsat olarak g\u00f6r\u00fcyor ve t\u00fcm \u00fcmmeti dua etmeye ve T\u00fcrk halk\u0131n\u0131 onu desteklemeye davet ediyoruz." \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,T\u00fcrkiye'nin kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya oldu\u011fu ter\u00f6r tehdidinin d\u0131\u015f g\u00fc\u00e7ler taraf\u0131ndan desteklendi\u011fini ve \u00fclkenin \u00e7ok hayati bir darbe tehlikesi atlatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Nagia "T\u00fcrkiye \u0130slam d\u00fcnyas\u0131n\u0131n sorunlar\u0131n\u0131n yan\u0131nda \u00e7ok net bir duru\u015f sergilerken, di\u011fer taraftan T\u00fcrkiye kar\u015f\u0131t\u0131 olan PKK ve onlarca insan\u0131 katlederek darbe giri\u015fiminde bulunan FET\u00d6 Amerika taraf\u0131ndan korunuyor. \u0130nsanlar bunu g\u00f6z \u00f6n\u00fcne alarak tercihlerini belirlemelidir." dedi.