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Güney Kore'de hastane yangını: 41 ölü, 79 yaralı
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Güney Kore'de hastane yangını: 41 ölü, 79 yaralı
Güney Kore'nin Miryang kentindeki bir hastanede çıkan yangında en az 41 kişi hayatını kaybetti. Sejong Hastanesi'nin acil servisinde çıktığı sanılan yangın başladığında hastanede 200 hasta ve çok sayıda personelin bulunduğu belirtiliyor.
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