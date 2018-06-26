Güney Kore'de havalimanında iki uçak çarpıştı

G\u00fcney Kore'de Gimpo Uluslararas\u0131 Havaliman\u0131'nda iki u\u00e7ak \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Yonhap'\u0131n haberine g\u00f6re, yetkililer ba\u015fkent Seul'\u00fcn bat\u0131s\u0131ndaki Gimpo Uluslararas\u0131 Havaliman\u0131'nda Kore Havayollar\u0131na ait Boeing 777 tipi u\u00e7akla, Asiana Havayollar\u0131na ait Airbus 330'un \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n,\u00c7arp\u0131\u015fma s\u0131ras\u0131nda u\u00e7aklarda sadece teknisyenlerin bulundu\u011funu belirten yetkililer, kimsenin yaralanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,U\u00e7aklardan birinin kuyruk, di\u011ferinin de yan taraf\u0131nda hasar meydana geldi\u011fini ifade eden yetkililer, \u00e7arp\u0131\u015fma nedeniyle havaliman\u0131nda baz\u0131 aksamalar\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n,Olayla ilgili inceleme ba\u015flat\u0131ld\u0131.