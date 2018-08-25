Güneydoğu’ya 25 bin kişilik istihdam geliyor

25 bin ki\u015fiye istihdam imkan\u0131 geliyor.,Mardin\u2019de Cengiz Holding\u2019in 1,2 milyar avro yat\u0131r\u0131mla yapt\u0131\u011f\u0131 Eti Bak\u0131r Metal Geri Kazan\u0131m ve Entegre G\u00fcbre Tesisleri, olu\u015fturaca\u011f\u0131 eko sistemle 25 bin ki\u015fiyi i\u015fsizlikten kurtaracak.,Do\u011fu ve G\u00fcneydo\u011fu Anadolu b\u00f6lgelerinin en b\u00fcy\u00fck \u00f6zel sekt\u00f6r yat\u0131r\u0131m\u0131 olan Eti Bak\u0131r Metal Geri Kazan\u0131m ve Entegre G\u00fcbre Tesisleri, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde kademeli olarak \u00fcretime ba\u015flayacak. ,Cengiz Holding taraf\u0131ndan hayata ge\u00e7irilen tesis, y\u0131l sonunda da tam kapasiteye ula\u015facak. ,Toplam 1,2 milyar avro \u00fczerinde bir yat\u0131r\u0131m\u0131 tamamlad\u0131k. Tesisler kademe kademe devreye girip tam kapasiteyle \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131nda, g\u00fcbre ihtiyac\u0131n\u0131n 350 milyon dolarl\u0131k k\u0131sm\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layacak, ,Eti Bak\u0131r Maz\u0131da\u011f\u0131 Metal Geri Kazan\u0131m ve Entegre G\u00fcbre Tesisleri Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Emre Kay\u0131\u015fo\u011flu ise, tesislerin 1 milyon 580 bin metrekarelik bir alanda, 5 ana fabrika, 12 yard\u0131mc\u0131 tesisten olu\u015ftu\u011funu s\u00f6yledi. ,ayn\u0131 zamanda 270 milyon dolarl\u0131k kobalt, \u00e7inko ve bak\u0131r \u00fcretimi sa\u011flayacak. Bu sayede toplam 620 milyon dolarl\u0131k bir ithalat\u0131 ikame etmi\u015f olaca\u011f\u0131z\u201d dedi.,Cengiz Holding Genel Koordinat\u00f6r\u00fc \u00d6mer Mafa \u201c\u00dc\u00e7 y\u0131lda tesisler yap\u0131ld\u0131. ,,\u0130n\u015faatta 285\u2019i yabanc\u0131 m\u00fchendis olmak \u00fczere 5 bin ki\u015finin g\u00f6rev ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Kay\u0131\u015fo\u011flu, \u201c\u0130\u015fletme a\u015famas\u0131na ge\u00e7ti\u011fimizde bin 250 ki\u015fiye do\u011frudan, 5 bin ki\u015fiye dolayl\u0131 istihdam sa\u011flayaca\u011f\u0131z. \u00c7evremizde olu\u015fturaca\u011f\u0131m\u0131z eko sistemle de, 25 bin ki\u015fi i\u015fsizlikten kurtulacak. ,Maz\u0131da\u011f\u0131 G\u00fcbre Fabrikas\u0131\u2019nda ham maddenin y\u00fczde 90\u2019\u0131, yurt i\u00e7inden sa\u011flanacak. Tesis, ihtiyac\u0131 olan elektri\u011fi de kendisi \u00fcretecek. Buras\u0131, Do\u011fu ve G\u00fcneydo\u011fu Anadolu b\u00f6lgesindeki Cumhuriyet tarihinin en b\u00fcy\u00fck end\u00fcstriyel yat\u0131r\u0131m\u0131d\u0131r\u201d diye konu\u015ftu.