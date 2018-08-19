Güngör Uras hayatını kaybetti

\u00dcnl\u00fc yazar hayat\u0131n\u0131 kaybetti...,Ekonomi yazar\u0131 G\u00fcng\u00f6r Uras 85 ya\u015f\u0131nda tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybetti., G\u00fcng\u00f6r Uras kimdir?,22 Temmuz 1933 d\u00fcnyaya gelen Uras, \u0130lk ve orta\u00f6\u011frenimini Ankara'da TED Yeni\u015fehir Koleji'nde tamamlayan G\u00fcng\u00f6r Uras; 1955 y\u0131l\u0131nda Ankara \u00dcniversitesi Siyasal Bilgiler Fak\u00fcltesi 'mali \u015fube'sinden mezun olmu\u015f, 1988'de Bo\u011fazi\u00e7i \u00dcniversitesi'nde do\u00e7entli\u011fe hak kazanm\u0131\u015f, 1994'te Marmara \u00dcniversitesi'nde Profes\u00f6r olmu\u015ftur.,\u00c7al\u0131\u015fma hayat\u0131na Halk Bankas\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile ba\u015flayan Uras, daha sonra Ba\u015fbakanl\u0131k Devlet Planlama Te\u015fkilat\u0131, \u0130ktisadi Planlama Dairesi Uzman\u0131 olarak g\u00f6rev yapt\u0131. 1974 - 1980 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda T\u00fcsiad Genel Sekreterli\u011fi g\u00f6revinde bulundu. Aksigorta \u0130dare Meclisi ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yapan G\u00fcng\u00f6r Uras, 1993 y\u0131l\u0131na kadar \u0130.\u00dc. \u0130ktisat Fak\u00fcltesi \u00d6\u011fretim G\u00f6revlisi, 2001 y\u0131l\u0131na kadar da Marmara \u00dcniversitesi \u0130leti\u015fim Fak\u00fcltesi \u00d6\u011fretim \u00dcyesi olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,1968 y\u0131l\u0131nda T\u00fcrkiye \u0130ktisat Gazetesi`nde k\u00f6\u015fe yazarl\u0131\u011f\u0131na ba\u015flayan Uras, s\u0131ras\u0131yla Rapor, Terc\u00fcman, G\u00fcne\u015f, Sabah, Yeni Y\u00fczy\u0131l, D\u00fcnya ve Milliyet gazetelerinde k\u00f6\u015fe yazarl\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. D\u00fcnya ve Milliyet gazetelerinde yazmaya devam etti. Evli ve bir \u00e7ocuk babas\u0131d\u0131r.,G\u00fcng\u00f6r Uras, 1980 y\u0131l\u0131ndan itibaren Prof. Dr. T. G\u00fcng\u00f6r Uras, T. G\u00fcng\u00f6r Uras, G\u00fcng\u00f6r Uras, Tevfik G\u00fcng\u00f6r, Ali R\u0131za Kard\u00fcz imzalar\u0131 ile 10.000 civar\u0131nda makale yazd\u0131.