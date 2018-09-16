Günün en acı haberi Kırşehir'den geldi!

G\u00fcn\u00fcn en ac\u0131 haberi K\u0131r\u015fehir'den geldi, \u00e7ok say\u0131da \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131lar var...\r\n,Kazada \u00f6lenlerin kimli\u011fini \u00f6\u011frenenler bir kez daha kahroldu...\r\n,K\u0131r\u015fehir'de meydana gelen trafik kazas\u0131nda 3 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 6 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n,Gelin almak i\u00e7in Bursa'dan Kayseri'ye do\u011fru yola \u00e7\u0131kan d\u00fc\u011f\u00fcn konvoyundaki Cesim \u00c7arbo\u011fa idaresindeki 16 LVB 36 plakal\u0131 otomobil ile H\u00fcseyin \u00c7arbo\u011fa y\u00f6netimindeki 16 SMR 47 plakal\u0131 hafif ticari ara\u00e7, K\u0131r\u015fehir'in Mucur il\u00e7esi \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda karayolu kenar\u0131nda dinlenmek i\u00e7in durdu.\r\n,Durumu a\u011f\u0131r olan s\u00fcr\u00fcc\u00fcler Cesim ve H\u00fcseyin \u00c7arbo\u011fa ile di\u011fer yaral\u0131lar\u0131n tedavisi devam ediyor.\r\n,Bu s\u0131rada kar\u015f\u0131 \u015feritten gelen Kadir Y\u00fcceg\u00f6\u011f idaresindeki 06 GE 4060 plakal\u0131 minib\u00fcs, kontrolden \u00e7\u0131karak yol kenar\u0131nda duran iki araca \u00e7arpt\u0131.\r\n,Kazada s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin yan\u0131 s\u0131ra damat Ferhat, annesi Medine ve amcas\u0131 E\u015fref ile G\u00fcl\u015fen, Nuriye ve Hasan H\u00fcseyin \u00c7arbo\u011fa a\u011f\u0131r yaraland\u0131.\r\n,Sa\u011fl\u0131k ekiplerinin m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan yaral\u0131lar, Ahi Evran \u00dcniversitesi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. Damat Ferhat, annesi Medine ve amcas\u0131 E\u015fref \u00c7arbo\u011fa, m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131.\r\n