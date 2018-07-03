Günün en korkunç haberi! Köpeği diri diri yaktılar

Diyarbak\u0131r'daki Yenik\u00f6y Mezarl\u0131\u011f\u0131'nda yak\u0131lm\u0131\u015f k\u00f6pek \u00f6l\u00fcs\u00fc bulundu.,Mezarl\u0131\u011fa giden Hayvan Haklar\u0131 Federasyonu Diyarbak\u0131r Temsilcisi Sevgi Ekmek\u00e7iler, ac\u0131 \u00e7ekerek can veren k\u00f6pe\u011fin yaral\u0131 yavrusunu bar\u0131na\u011fa g\u00f6t\u00fcrerek tedavi alt\u0131na al\u0131rken, k\u00f6pe\u011fi katledenlerin yakalanmas\u0131 i\u00e7in su\u00e7 duyurusunda bulunacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Merkez Ba\u011flar il\u00e7esindeki Yenik\u00f6y Mezarl\u0131\u011f\u0131'nda yak\u0131lm\u0131\u015f k\u00f6pek \u00f6l\u00fcs\u00fc bulundu. ,Vatanda\u015flar\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine gelen Hayvan Haklar\u0131 Fedarasyonu Diyarbak\u0131r Temsilcisi Sevgi Ekmek\u00e7iler ve arkada\u015flar\u0131, yak\u0131larak \u00f6ld\u00fcr\u00fclen k\u00f6pe\u011fin \u00f6l\u00fcs\u00fc ve yaral\u0131 yavrusuyla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. ,Yaral\u0131 yavru k\u00f6pe\u011fi Diyarbak\u0131r B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Hayvan Bar\u0131na\u011f\u0131na g\u00f6t\u00fcren Ekmek\u00e7iler, y\u00fcz\u00fc ve g\u00f6z\u00fc yanan yavru k\u00f6pe\u011fi tedavi alt\u0131na ald\u0131rd\u0131. \r\n\r\n,Tedavi alt\u0131na al\u0131nan yavru k\u00f6pe\u011fin bar\u0131naktaki takibi s\u00fcrerken, Ekmek\u00e7iler, vatanda\u015flar\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine geldikleri mezarl\u0131kta yak\u0131larak \u00f6ld\u00fcr\u00fclen k\u00f6pekle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n,"Mezarl\u0131k duvar\u0131 dibinde buldu\u011fumuz k\u00f6pe\u011fi, yavrusunun g\u00f6zleri \u00f6n\u00fcnde maalesef canl\u0131 canl\u0131 yakm\u0131\u015flar. Yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ilk incelemede, k\u00f6pe\u011fi canl\u0131 canl\u0131 yak\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kan\u0131s\u0131nday\u0131z. Yavrusunun da y\u00fcz\u00fcnde yan\u0131klar vard\u0131, muhtemelen o ka\u00e7may\u0131 ba\u015fard\u0131. Onu da yaral\u0131 bulduk ve bar\u0131na\u011fa getirerek tedavisini yapt\u0131rd\u0131k. ,Bunu yapanlar\u0131n bir an \u00f6nce bulunmas\u0131 i\u00e7in gerekli giri\u015fimlere ba\u015flad\u0131k. Diyarbak\u0131r Cumhuriyet Savc\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne su\u00e7 duyurusunda bulunaca\u011f\u0131z. Bu vah\u015feti yapanlar\u0131n bir an \u00f6nce yakalanmas\u0131n\u0131 istiyoruz."