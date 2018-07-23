Gurbetçiye dil desteği

T\u00fcrkiye, yurt d\u0131\u015f\u0131nda ya\u015fayan 6 milyon T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131n\u0131n ihtiya\u00e7 ve meselelerine \u00e7\u00f6z\u00fcm bulmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediyor. ,Bu kapsamda Yurt D\u0131\u015f\u0131 T\u00fcrkler ve Akraba Topluluklar\u0131 Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (YTB) iki \u00f6nemli proje ba\u015flatt\u0131. ,Yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki vatanda\u015flar\u0131n en \u00f6nemli ihtiya\u00e7lar\u0131ndan biri olan aile ve sosyal hizmetler konusunda dan\u0131\u015fmanl\u0131k, destek ve terapi gibi hizmetlerin \u00e7e\u015fitlili\u011fin artt\u0131r\u0131lmas\u0131 ve bu ihtiyac\u0131n kar\u015f\u0131lanmas\u0131 i\u00e7in YTB, oradaki vatanda\u015flara \u00f6nemli bir f\u0131rsat sa\u011fl\u0131yor. Almanya, Avusturya, Bel\u00e7ika, Fransa ve Hollanda gibi T\u00fcrklerin yo\u011fun oldu\u011fu \u00fclkelerde pedagoji, sosyal pedagoji, pedagojik psikoloji, psikoloji, klinik psikoloji, t\u0131p ve tabsii t\u0131p uzmanl\u0131\u011f\u0131 ile gerontoloji alanlar\u0131ndan mezun olmu\u015f vatanda\u015flara terapi ve uzmanla\u015fma e\u011fitimleri i\u00e7in burs verilecek. , Burs miktar\u0131n\u0131n 15 bin avro veya 15 bin avroya denk gelen \u00fclke para birimi tutar\u0131 kadar olacak.\r\nYTB\u2019nin bir di\u011fer \u00f6nemli \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ise yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki T\u00fcrk \u00e7ocuklar\u0131n T\u00fcrk\u00e7e \u00f6\u011frenmeleri ve mill\u00ee de\u011ferlerini unutmamalar\u0131na ili\u015fkin e\u011fitim program\u0131 oldu. ,YTB, yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki T\u00fcrk \u00e7ocuklar\u0131n gelecekte T\u00fcrkiye ile g\u00fc\u00e7l\u00fc bir ili\u015fki i\u00e7inde olmas\u0131, T\u00fcrk\u00e7eye h\u00e2kim olmalar\u0131 i\u00e7in 5 \u00fcniversite ile yapt\u0131\u011f\u0131 i\u015f birli\u011fiyle \u201cT\u00fcrk\u00e7e \u00d6\u011fretimi Y\u00fcksek Lisans Program\u0131n\u0131\u201d ba\u015flatt\u0131.,AK Parti \u0130stanbul Milletvekili Mustafa Yenero\u011flu, bu \u00e7al\u0131\u015fma ile yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki vatanda\u015flar\u0131n temel ihtiya\u00e7lar\u0131ndan birinin kar\u015f\u0131lanaca\u011f\u0131n\u0131 belirterek \u201cBu \u00e7al\u0131\u015fma yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki \u00e7ocuklar\u0131m\u0131za ana dillerinde okuma, yazma ve konu\u015fma gibi temel dil becerileri kazand\u0131rma da akt\u00f6r olacak e\u011fitimcilerin yeti\u015ftirilmesinde kilit bir rol oynayacakt\u0131r\u201d dedi.