Güzel haber açıklandı, neredeyse bedava

Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131 i\u015fbirli\u011finde hazine arazilerinin \u00e7ift\u00e7ilere kiralanmas\u0131na ili\u015fkin y\u00fcr\u00fct\u00fclen projede ba\u015fvurusu s\u00fcresi 19 Kas\u0131m\u2019da sona eriyor. \r\n,Pakdemirli, bu tarihi f\u0131rsat\u0131 ka\u00e7\u0131rmamalar\u0131 i\u00e7in kendilerini ba\u015fvuru yapmaya davet etti. ,Konuya ili\u015fkin bilgi veren Pakdemirli, "S\u00f6z konusu arazilerin kiralanmas\u0131 ile 10 y\u0131ll\u0131k bir s\u00fcrede \u00e7ift\u00e7ilere ilave olarak 600 milyon liradan daha fazla bir gelir sa\u011flanm\u0131\u015f olacak. ,Ayr\u0131ca kiralama i\u015flemi ile \u00c7ift\u00e7i Kay\u0131t Sistemine kayd\u0131 olmayanlar da kay\u0131t olacak. B\u00f6ylece tar\u0131msal destek, d\u00fc\u015f\u00fck faizli kredi ve tar\u0131m sigortalar\u0131 gibi konulardan da yararlanabilecek" diye belirtti.,Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli hen\u00fcz ba\u015fvurunu yapmayan \u00e7ift\u00e7ilere seslenerek, hazine arazilerini neredeyse bedavaya kiralayabileceklerini belirtti.\r\n,Tar\u0131m sekt\u00f6r\u00fc ve \u00e7ift\u00e7ileri i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir \u00f6nem ta\u015f\u0131yan proje ile yakla\u015f\u0131k 3 milyar 400 milyon metrekare tar\u0131m arazisinin 10 y\u0131la kadar \u00e7ift\u00e7ilere kiralanabilece\u011fini kaydetti. ,Proje sonucunda hazineye ait olan ancak izinsiz ve s\u00f6zle\u015fmesiz kullan\u0131lan tar\u0131m arazileri kay\u0131t alt\u0131na al\u0131narak, kira bedelleri \u00f6denerek ekilip bi\u00e7ilecek. \r\n,Proje sonucunda kiralanacak arazilerin toplam tar\u0131m arazilerinin y\u00fczde 5\u2019ine denk geldi\u011fini ifade eden Pakdemirli, Eyl\u00fcl ay\u0131nda \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum ile projeyi tan\u0131tarak start verdiklerini an\u0131msatt\u0131. ,19 Kas\u0131m tarihi itibariyle ba\u015fvurular\u0131n sona erece\u011fini vurgulayan Pakdemirli, \u015fu ana kadar 90 bin civar\u0131nda \u00e7ift\u00e7inin hazineye ait tar\u0131m arazisini kiralamak i\u00e7in ba\u015fvuruda bulundu\u011fu bilgisini verdi. Pakdemirli bu f\u0131rsattan daha \u00e7ok \u00e7ift\u00e7inin yararlanmas\u0131n\u0131 temenni etti. \r\n\r\n