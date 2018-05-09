Güzel haber geldi! Maaşlar artıyor

Ba\u011f-Kur tar\u0131m emeklilerinde ise en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f 988.91 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maa\u015f, zam y\u00fczde 5 \u00e7\u0131karsa bin 38, y\u00fczde 5.5 olarak ger\u00e7ekle\u015firse bin 43 liraya y\u00fckselecek. ,G\u00fczel haber geldi! Maa\u015flar art\u0131yor,Yakla\u015f\u0131k 12 milyon emekli y\u0131lda 2 kez verilecek bayram ikramiyesinin sevincini ya\u015farken; Temmuz zamm\u0131n\u0131 da merakla bekliyor. ,Zam oran\u0131nda enflasyon belirleyici olacak. \u0130lk 6 ayl\u0131k enflasyon SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin zam oran\u0131n\u0131 g\u00f6sterecek. ,Ocak-Nisan enflasyonunun y\u00fczde 4.69 \u00e7\u0131kmas\u0131 da ipu\u00e7lar\u0131n\u0131 veriyor. ,Uzmanlar, bu veri \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda ilk 6 ayl\u0131k enflasyonun yani SSK ve Ba\u011f- Kur'lular\u0131n zam oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 5-5.5 aral\u0131\u011f\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fmesinin kuvvetle muhtemel oldu\u011funu belirtiyor.,Buna g\u00f6re; halen bin 405 lira seviyesinde bulunan en d\u00fc\u015f\u00fck Ba\u011f- Kur esnaf emeklisi ayl\u0131\u011f\u0131 y\u00fczde 4.69 \u00e7\u0131kan 4 ayl\u0131k enflasyona g\u00f6re bin 475 liraya ula\u015f\u0131yor. ,.,2000'den \u00f6nce emekli olan SSK'l\u0131larda halen bin 569 lira olan maa\u015f ise zam oran\u0131 y\u00fczde 5 olursa bin 648 liraya, y\u00fczde 5.5 \u00e7\u0131karsa bin 655 liraya ula\u015facak. 2000'den sonra emekli olan SSK'l\u0131larda 935,60 lira seviyesindeki en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f ise y\u00fczde 5 zam tahminine g\u00f6re 982, y\u00fczde 5 tahminine g\u00f6re 987 liraya \u00e7\u0131kacak,Kesin zam oran\u0131n\u0131n belli olmas\u0131 i\u00e7in May\u0131s ve Haziran enflasyonu bekleniyor. 3 Temmuz'da a\u00e7\u0131klanacak verilerle zam oran\u0131 ortaya \u00e7\u0131kacak.,Bin 405 liral\u0131k maa\u015f; e\u011fer zam oran\u0131 gelecek 2 ayl\u0131k enflasyon verisiyle y\u00fczde 5'e \u00e7\u0131karsa bin 475, y\u00fczde 5.5'e y\u00fckselirse bin 482 lira olacak.