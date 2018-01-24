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DÜNYA
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YAŞAM
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DÜNYA
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PYD/PKK'nın Afrin'de ele geçen mevzileri görüntülendi
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Kar kaza yaptırdı, 11 araç kazaya karıştı: 7 yaralı
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Teknik direktörün sağlık sorunu maçı tatil ettirdi
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Ramazan
Güzelliğini kullanan kasiyer, müşterileri dolandırdı
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Konya’da kafeye giden müşterilerin kredi kartlarını kopyalayarak bankamatikten nakit para çekildiği ihbarı üzerine soruşturma başlatan polis, 7 kişiyi yakaladı.
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