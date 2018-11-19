Hababam Sınıfı filmlerinde rol alan usta oyuncudan üzücü haber

Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 serisi, S\u00fct Karde\u015fler ve Bizim Aile gibi filmlerdeki rolleriyle tan\u0131nan oyuncu Tayfun Akal\u0131n yo\u011fun bak\u0131mda tedavi g\u00f6r\u00fcyor.\r\n,Arzu Film resmi Instagram hesab\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadelere yer verildi:\r\n\r\n,Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 filmleri oyuncusu, de\u011ferli b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz Tayfun Akal\u0131n, ge\u00e7irmi\u015f oldu\u011fu beyin ameliyat\u0131 sonras\u0131 yo\u011fun bak\u0131mda bulunmaktad\u0131r., Yak\u0131nlar\u0131na ve sevenlerine ge\u00e7mi\u015f olsun dileklerimizi iletiyor, Tayfun Akal\u0131n a\u011fabeyimize acil \u015fifalar diliyoruz.\r\n\r\n,TAYFUN AKALIN K\u0130MD\u0130R?\r\n\r\n,Tayfun Akal\u0131n \u0130stanbul'da do\u011fdu.\r\n,. Levent Lisesi ve Erciyes \u00dcniversitesi'nde Turizm \u0130\u015fletmecili\u011fi okudu. \r\n,Bir kez evlendi., Bu evlilikten iki \u00e7ocu\u011fu bulunmaktad\u0131r. ,Sinemaya ilk ad\u0131m\u0131n\u0131 1975 yap\u0131m\u0131 Bizim Aile filmiyle atan oyuncu sonras\u0131n da Ertem E\u011filmez'in y\u00f6netti\u011fi Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 serisinde rol ald\u0131.,.,Hababam S\u0131n\u0131f\u0131'n\u0131n usta oyuncusundan k\u00f6t\u00fc haber geldi.,Tayfun Akal\u0131n 2014 y\u0131l\u0131nda Esra Erol'un evlendirme program\u0131na kat\u0131larak, evlenmek istemi\u015f ve bu durumun neticesinde Hayatta olan di\u011fer Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 \u00d6\u011frencileri de programa davet edilerek ekranda nostalji ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n