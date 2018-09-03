Hababam Sınıfı'na oyuncu aranıyor! Başvurular bu hafta başlıyor

R\u0131fat Ilgaz'\u0131n ayn\u0131 adl\u0131 eserinden sinemaya uyarlanan ve 1975 y\u0131l\u0131nda Ertem E\u011filmez'in y\u00f6netmenli\u011finde beyazperdeye yans\u0131yan "Hababam S\u0131n\u0131f\u0131" yeniden \u00e7ekilecek. ,Senaryosu Evren Erdo\u011fan ve Ay\u015fe Bal\u0131bey taraf\u0131ndan kaleme al\u0131nan yeni "Hababam"\u0131n y\u00f6netmen koltu\u011funda Do\u011fa Can Anafarta oturacak.,2019'da vizyona girmesi planlanan filmin \u00f6\u011frenci kadrosu, ilk filmde oldu\u011fu gibi yine ilanla bulunacak.,Hann Media'n\u0131n yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131nda \u00f6n haz\u0131rl\u0131k s\u00fcreci tamamlanan "Hababam S\u0131n\u0131f\u0131" s\u0131n\u0131f\u0131 i\u00e7in y\u00fcksek bir b\u00fct\u00e7e ayr\u0131lacak.,Oyuncu ba\u015fvurular\u0131 bu hafta ba\u015flayacak "Hababam S\u0131n\u0131f\u0131"n\u0131n ilanlar\u0131 bu kez internetten verilecek., \u00c7ekimleri 6 haftada tamamlanmas\u0131 ve 2019'da vizyona girmesi planlanan filmin \u00f6\u011frenci kadrosu, ilk filmde oldu\u011fu gibi yine ilanla bulunacak.