Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı!

Hababam S\u0131n\u0131f\u0131, bir d\u00f6neme damgas\u0131n\u0131 vurmas\u0131yla birlikte, g\u00fcn\u00fcm\u00fczde de izleyenleri tebess\u00fcm ettiren sahneleri i\u00e7inde bar\u0131nd\u0131r\u0131yor.,1 Ocak 1956 do\u011fumlu olan Din\u00e7ay \u00c7etindamar, Dar\u0131ca'da kad\u0131n kuaf\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc ve esnafl\u0131k yap\u0131yordu.\r\n \r\n,Kemal Sunal, M\u00fcnir \u00d6zkul, Tar\u0131k Akan... ve daha bir\u00e7o\u011fu malesef hayatta de\u011fil...,Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 Uyan\u0131yor oyuncular\u0131ndan Din\u00e7ay \u00c7etindamar ge\u00e7irdi\u011fi kalp krizi sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,Din\u00e7ay \u00c7etindamar en son verdi\u011fi r\u00f6portajda Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 i\u00e7in \u015fu s\u00f6zleri s\u00f6ylemi\u015fti:\r\n\r\n,Y\u0131llard\u0131r b\u0131kmadan izledi\u011fimiz, her izledi\u011fimizde ilk kez izliyormu\u015fcas\u0131na g\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 oyuncular\u0131 teker teker aram\u0131zdan ayr\u0131l\u0131yor...\r\n,Teker teker hayata veda eden Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 oyuncular\u0131ndan bir tanesi daha hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,"Bizim zaman\u0131m\u0131zda amat\u00f6r ruhla gen\u00e7 ya\u015fta filmlerde ve dizilerde oynad\u0131k. \u015eimdilerde ise 40 ya\u015f\u0131ndaki insanlar liseli gen\u00e7 rol\u00fcnde oynuyor. \u0130lgi g\u00f6rmemesinin sebebi de bu. Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 ger\u00e7ek bir hayat hik\u00e2yesi. Yeni filmler, diziler var olacak ama Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 her zaman tazeli\u011fini koruyacak. Hababam S\u0131n\u0131f\u0131\u2019nda \u00fcstlendi\u011fim rol ile Halit Ak\u00e7atepe, Tar\u0131k Akan, Kartal Tibet, \u015eener \u015een ve Adile Na\u015fit gibi dev isimlerle tan\u0131\u015ft\u0131m. Dizide en \u00e7ok sevdi\u011fim ve hayran\u0131 oldu\u011fum isim Kemal Sunal\u2019d\u0131. Biz o d\u00f6nemlerde para i\u00e7in de\u011fil sadece o kadroda yer almak i\u00e7in oynad\u0131k."