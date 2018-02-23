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Ramazan
Hababam Sınıfı'nın Ahmet'i bakın şimdi nasıl?
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Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden Ahmet Sezerel'i yıllar çok değiştirdi.
Türkiye'de Bugün
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