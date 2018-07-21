Haber az önce geldi, hayatını kaybetti...

Haber az \u00f6nce geldi, hayat\u0131n\u0131 kaybetti...\r\n,Konaklad\u0131\u011f\u0131 oteldeki odas\u0131nda namaz k\u0131ld\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada fenala\u015ft\u0131, herkes \u015fokta!\r\n,Erzurum'da kampta bulunan Tun\u00e7, Paland\u00f6ken il\u00e7esinde konaklad\u0131\u011f\u0131 oteldeki odas\u0131nda namaz k\u0131ld\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada fenala\u015ft\u0131. ,Atletizm Milli Tak\u0131m\u0131 antren\u00f6rlerinden \u0130brahim Tun\u00e7, hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Odas\u0131n\u0131n duvar\u0131na vurarak yard\u0131m isteyen Tun\u00e7, sporcu ve di\u011fer antren\u00f6rler taraf\u0131ndan otelin lobi k\u0131sm\u0131na g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,Otele gelen ambulansla Atat\u00fcrk \u00dcniversitesi Yakutiye Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131r\u0131lan 44 ya\u015f\u0131ndaki antren\u00f6r, yap\u0131lan m\u00fcdahaleye ra\u011fmen hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Tun\u00e7'un cenazesi, Erzurum Adli T\u0131p Kurumu morguna konuldu.Damar geni\u015flemesi rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 bulundu\u011fu belirtilen Tun\u00e7'un, evli ve 1 \u00e7ocuk babas\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n