Haberi duyanlar oraya akın etti

Bir k\u00f6y nehir k\u0131y\u0131s\u0131nda n\u00f6bette!,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Kurtulu\u015f k\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131nda saat 17.00 sular\u0131nda serinlemek i\u00e7in Dicle Nehri\u2019ne giren ve yol yap\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan Hasan \u00c7a\u011flayan (18) ve Yasin Zengin (24) isimli i\u015f\u00e7iler, ak\u0131nt\u0131ya kap\u0131larak g\u00f6zlerden kayboldu.i. \r\n\r\n, \u00c7evredekilerin haber vermesi ile birlikte olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve ambulanslar sevk edild,K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Alt\u0131 Arama ve Kurtarma Ekibi iki i\u015f\u00e7iyi kurtarmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flad\u0131. ,Olay\u0131 duyan k\u00f6yl\u00fcler ise nehir k\u0131y\u0131s\u0131na ak\u0131n etti. \r\n,Jandarman\u0131n geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemi ald\u0131\u011f\u0131 nehir k\u0131y\u0131s\u0131nda vatanda\u015flar\u0131n bekleyi\u015fi s\u00fcrerken \u00e7evre illerden Cizre\u2019ye su alt\u0131 arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. \r\n,Nehir kenar\u0131na gelen iki i\u015f\u00e7inin yak\u0131nlar\u0131 ise sinir krizleri ge\u00e7irdi. \u0130ki i\u015f\u00e7iyi arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor. \r\n\r\n