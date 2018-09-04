Haberiniz olmadan konuşmalarınızı kayıt altına alıyor

\u00d6MER TEM\u00dcR - Ak\u0131ll\u0131 telefon kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmelerini izinsiz olarak kay\u0131t alt\u0131na alan vir\u00fcs tespit edildi. ,Triout ad\u0131 verilen k\u00f6t\u00fc ama\u00e7l\u0131 yaz\u0131l\u0131m Android cihazlara s\u0131zarak kullan\u0131c\u0131lar\u0131n telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmelerini, mesajlar\u0131n\u0131 ve lokasyonlar\u0131n\u0131 gizlice kay\u0131t alt\u0131na al\u0131yor. ,Ayr\u0131ca Triout, \u00f6n veya arka kameradan bir foto\u011fraf veya video \u00e7ekildi\u011fi anda hemen devreye giriyor ve uzak bir sunucuya y\u00fckl\u00fcyor. ,Casus yaz\u0131l\u0131m\u0131n, farkl\u0131 uygulamalar \u00fczerinden cihazlara s\u0131zd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u00e7ok iyi gizlendi\u011fini belirten Bitdefender Antivir\u00fcs ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131 yaz\u0131l\u0131m\u0131n ilk defa Rusya\u2019da ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131na ancak \u00e7o\u011fu raporlaman\u0131n \u0130srail\u2019den yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekiyor.,