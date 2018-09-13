Hadi 13 Eylül ipucu | Kelaynak kuşu ile ünlü Birecik nerededir?

Hadi 13 Eyl\u00fcl ipucu | Kelaynak ku\u015fu ile \u00fcnl\u00fc Birecik nerededir? ,Hadi \u00e7\u0131lg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 h\u0131z kesmeden devam ediyor., K\u0131za s\u00fcrede geni\u015f bir kitleye ula\u015fmay\u0131 ba\u015faran T\u00fcrkiye'nin ilk online mecrada para kazand\u0131ran bilgi yar\u0131\u015fmas\u0131 Hadi, her yar\u0131\u015fmadan \u00f6nce intagram hesab\u0131ndan yar\u0131\u015fmac\u0131lar i\u00e7in bir ipucu sorusu payla\u015f\u0131yor. ,Hadioynalive hesab\u0131 \u00fczerinden bug\u00fcn saat 12.30'da oynanacak Hadi 13 Eyl\u00fcl ipucu sorusu payla\u015f\u0131ld\u0131. ,Hadioynalive hesab\u0131nda Hadi 13 Eyl\u00fcl ipucu sorusu \u015fu c\u00fcmlelerle duyuruldu:\r\n\r\n,"Hadi bug\u00fcn 12:30'da. Foto\u011fraftaki kelaynak ku\u015funu \u00e7ok fazla g\u00f6rmesek de ad\u0131n\u0131 duymu\u015fuzdur. Nesli t\u00fckenmekte olan bir ku\u015f t\u00fcr\u00fc. Peki Hadiciler kelaynak ku\u015flar\u0131yla \u00fcnl\u00fc Birecik il\u00e7esini duymu\u015f muydunuz? "\r\n\r\n,\u0130\u015fte merak edilen Hadi 13 Eyl\u00fcl ipucu Kelaynak ku\u015fu ile \u00fcnl\u00fc Birecik nerededir? sorusunun cevab\u0131...\r\n\r\n,Cevap: \u015eanl\u0131urfa\u2019d\u0131r. ,Kelaynak, kayal\u0131k veya yar\u0131 \u00e7\u00f6l kurak ya\u015fam alanlar\u0131nda bulunan iri yap\u0131l\u0131, suda veya \u00e7amurda y\u00fcr\u00fcyen ince uzun k\u0131vr\u0131k gagal\u0131, 70\u201380 cm uzunlu\u011funda, 120\u2013135 cm kanat geni\u015fli\u011finde bir ku\u015f t\u00fcr\u00fcd\u00fcr. ,Kelaynak ku\u015flar\u0131yla \u00fcnl\u00fc Birecik il\u00e7esi \u015eanl\u0131urfa\u2019da yer al\u0131yor. T\u00fcys\u00fcz k\u0131rm\u0131z\u0131 bir y\u00fcz ve kafa ile uzun k\u0131vr\u0131k k\u0131rm\u0131z\u0131 bir gagaya sahiptir. \u0130ri, parlak, cilal\u0131, siyah ku\u015flard\u0131r. Ba\u015flar\u0131nda t\u00fcy olmamas\u0131 nedeniyle kelaynak ad\u0131 alm\u0131\u015flard\u0131r. \u0130lk yumurtadan \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131nda yavrunun kafas\u0131 ve bo\u011faz\u0131 t\u00fcyl\u00fcd\u00fcr. Ya\u015flar\u0131 ilerledik\u00e7e bu t\u00fcyler yok olur. ,Siyah t\u00fcyleri g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n\u0131n farkl\u0131 a\u00e7\u0131lar\u0131nda parlak ye\u015fil, kavuni\u00e7i ve mor rengini al\u0131r. U\u00e7u\u015flar\u0131 insan\u0131 hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrecek kadar g\u00fczel ve zariftir. ,Kelaynaklar \u00e7ok sosyaldir, sabah\u0131n erken saatlerinde 10\u201315 km uzakl\u0131ktaki beslenme alanlar\u0131na gruplar halinde giderler. Uzun ve k\u0131vr\u0131k gagalar\u0131yla yiyeceklerini ararlar. ,Yuvalar\u0131n\u0131 yapma d\u00f6nemi \u015eubat-Mart aylar\u0131d\u0131r. Yavrular\u0131 koyu gri renkte olup, yuvada dola\u015f\u0131rken yere d\u00fc\u015fme tehlikesi ya\u015farlar. Yumurtadan \u00e7\u0131kt\u0131ktan 2-3 ay sonra palazlan\u0131rlar. Eri\u015fkin ku\u015flarla birlikte beslenme alanlar\u0131na u\u00e7arlar. ,Kendilerini besleyebilecek duruma gelene kadar anneleri onlar\u0131 2-3 ay besler. Tek e\u015fli ya\u015famalar\u0131 nedeniyle \u00fcremeleri \u00e7ok yava\u015f olur.Kelaynaklar b\u00f6ceklerden beslenirler.\r\n\r\n,CEVAP: \u015eanl\u0131urfa'd\u0131r.\r\n\r\n,Kelaynak, kayal\u0131k veya yar\u0131 \u00e7\u00f6l kurak ya\u015fam alanlar\u0131nda bulunan iri yap\u0131l\u0131, suda veya \u00e7amurda y\u00fcr\u00fcyen ince uzun k\u0131vr\u0131k gagal\u0131, 70\u201380 cm uzunlu\u011funda, 120\u2013135 cm kanat geni\u015fli\u011finde bir ku\u015f t\u00fcr\u00fcd\u00fcr. Kelaynak ku\u015flar\u0131yla \u00fcnl\u00fc Birecik il\u00e7esi \u015eanl\u0131urfa\u2019da yer al\u0131yor. T\u00fcys\u00fcz k\u0131rm\u0131z\u0131 bir y\u00fcz ve kafa ile uzun k\u0131vr\u0131k k\u0131rm\u0131z\u0131 bir gagaya sahiptir. \u0130ri, parlak, cilal\u0131, siyah ku\u015flard\u0131r. Ba\u015flar\u0131nda t\u00fcy olmamas\u0131 nedeniyle kelaynak ad\u0131 alm\u0131\u015flard\u0131r. \u0130lk yumurtadan \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131nda yavrunun kafas\u0131 ve bo\u011faz\u0131 t\u00fcyl\u00fcd\u00fcr. Ya\u015flar\u0131 ilerledik\u00e7e bu t\u00fcyler yok olur. Siyah t\u00fcyleri g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n\u0131n farkl\u0131 a\u00e7\u0131lar\u0131nda parlak ye\u015fil, kavuni\u00e7i ve mor rengini al\u0131r. U\u00e7u\u015flar\u0131 insan\u0131 hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrecek kadar g\u00fczel ve zariftir. Kelaynaklar \u00e7ok sosyaldir, sabah\u0131n erken saatlerinde 10\u201315 km uzakl\u0131ktaki beslenme alanlar\u0131na gruplar halinde giderler. Uzun ve k\u0131vr\u0131k gagalar\u0131yla yiyeceklerini ararlar. Yuvalar\u0131n\u0131 yapma d\u00f6nemi \u015eubat-Mart aylar\u0131d\u0131r. Yavrular\u0131 koyu gri renkte olup, yuvada dola\u015f\u0131rken yere d\u00fc\u015fme tehlikesi ya\u015farlar. Yumurtadan \u00e7\u0131kt\u0131ktan 2-3 ay sonra palazlan\u0131rlar. Eri\u015fkin ku\u015flarla birlikte beslenme alanlar\u0131na u\u00e7arlar. Kendilerini besleyebilecek duruma gelene kadar anneleri onlar\u0131 2-3 ay besler. Tek e\u015fli ya\u015famalar\u0131 nedeniyle \u00fcremeleri \u00e7ok yava\u015f olur.Kelaynaklar b\u00f6ceklerden beslenirler.