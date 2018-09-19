Hadi 19 Eylül ipucu sorusu | Komedinin ilk büyük ustası olan yazar kimdir?

Hadi 19 Eyl\u00fcl ipucu sorusu | Komedinin ilk b\u00fcy\u00fck ustas\u0131 olan yazar kimdir? ,Hadi \u00e7\u0131lg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 h\u0131z kesmeden devam ediyor. ,K\u0131sa s\u00fcrede geni\u015f bir kitleye ula\u015fmay\u0131 ba\u015faran T\u00fcrkiye'nin ilk online mecrada para kazand\u0131ran bilgi yar\u0131\u015fmas\u0131 Hadi, her yar\u0131\u015fmadan \u00f6nce intagram hesab\u0131ndan yar\u0131\u015fmac\u0131lar i\u00e7in bir ipucu sorusu payla\u015f\u0131yor. ,Hadioynalive hesab\u0131 \u00fczerinden bug\u00fcn saat 12.30'da oynanacak Hadi 19 Eyl\u00fcl ipucu sorusu payla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Hadioynalive hesab\u0131nda Hadi 19 Eyl\u00fcl ipucu sorusu \u015fu c\u00fcmlelerle duyuruldu:\r\n\r\n,"Hadi bug\u00fcn 12:30'da. Tiyatroya gitmeyi sever misiniz? Mesela Antik Yunanistan tiyatrolar\u0131nda en belirgin \u00fc\u00e7 tiyatro formundan biri de komediymi\u015f. Komedinin M.\u00d6. yakla\u015f\u0131k 450 y\u0131l\u0131na dayand\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclmekteymi\u015f. Peki tarihte komedinin ilk b\u00fcy\u00fck ustas\u0131 kabul edilen yazar kim biliyor musunuz?"\r\n\r\n,\u0130\u015fte Hadi 19 Eyl\u00fcl ipucu sorusu olan Komedinin ilk b\u00fcy\u00fck ustas\u0131 olan yazar kimdir? ipucu sorusunun cevab\u0131...\r\n\r\n,Tarihi \u00e7ok eskiye dayanan komedinin ilk b\u00fcy\u00fck ustas\u0131 b\u00fcy\u00fck komedya yazar\u0131 Aristofanes\u2019tir. ,Eski komedyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck yazar\u0131 olarak nitelendirilen Aristofanes\u2019in eseleri g\u00fcn\u00fcm\u00fczde de sahnelenmektedir. ,G\u00fcn\u00fcm\u00fcze ula\u015famayan ilk oyunu "Bilgelerin \u015e\u00f6leni"nin M\u00d6 427\u2019de oynand\u0131\u011f\u0131 bilinmektedir. ,Dolay\u0131s\u0131yla, Aristofanes\u2019in oyun yazarl\u0131\u011f\u0131 d\u00f6neminin, Perikles'in \u00f6l\u00fcm\u00fcnden (M\u00d6 429) sonraki d\u00f6neme tekab\u00fcl etti\u011fi s\u00f6ylenebilir. ,Yazar, Atina demokrasisinin en parlak d\u00f6nemine yeti\u015fmi\u015ftir.\r\n\r\n,Perikles'in \u00f6l\u00fcm\u00fcnden sonra ba\u015fa ge\u00e7enlerin \u00e7\u0131karc\u0131 ve ikiy\u00fczl\u00fc davran\u0131\u015flar\u0131, Aristofanes'in komedyalar\u0131nda s\u0131k s\u0131k yerilir. ,\u00d6zellikle Peloponez Sava\u015f\u0131 esnas\u0131nda sava\u015f \u00e7\u0131\u011f\u0131rtkanl\u0131\u011f\u0131 yapan ki\u015filer, Aristofanes'in "Bar\u0131\u015f \u00dc\u00e7lemesi" diye adland\u0131r\u0131lan komedya eserlerinde alaya al\u0131n\u0131rlar. ,Bu \u00fc\u00e7leme yazar\u0131n "Lysistrata" veya "Kad\u0131nlar Sava\u015f\u0131" (M\u00d6 411), "Bar\u0131\u015f" (M\u00d6 421), "K\u00f6m\u00fcrc\u00fcler" (M\u00d6 425) adl\u0131 oyunlar\u0131ndan olu\u015fmaktad\u0131r.\r\n\r\n,Aristofanes geleneklere ba\u011fl\u0131 ve her yenili\u011fe tepki g\u00f6steren bir yazard\u0131. D\u00fc\u015f\u00fcncelerinde tutucuydu. Edebiyatta ve sanatta yap\u0131lan yenilikleri pek be\u011fenmezdi. Ona g\u00f6re en iyi tragedya yazar\u0131 Aiskhylos\u2019tur. Oysa her y\u00f6n\u00fcyle yeni olan Euripides\u2019i tutmaz, komedyalar\u0131nda onunla alay ederdi. Yazar\u0131n tutumu Sofistlere ve do\u011fal olarak Sokrates\u2019e kar\u015f\u0131 da ayn\u0131yd\u0131; \u00e7\u00fcnk\u00fc Aristofanes\u2019in g\u00f6z\u00fcnde bunlar tehlikeli ihtilalcilerdi, gelenekleri y\u0131kan, t\u00f6releri saymayan d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrlerdi. T\u00fcm bunlara ra\u011fmen, M\u00d6 411'de yazd\u0131\u011f\u0131 "Lysistrata" oyununda ger\u00e7ekle\u015fece\u011fini umdu\u011fu bar\u0131\u015f\u0131 tesis etme g\u00f6revini kad\u0131nlara verir. Bu durum, kad\u0131nlar\u0131n yurtta\u015f bile say\u0131lmad\u0131klar\u0131 Atina toplumu a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli bir ad\u0131md\u0131r.\r\n\r\nAristofanes, yap\u0131tlar\u0131n\u0131 koronun ve mimin \u00f6nemini korudu\u011fu dramatik d\u00f6nemin sonlar\u0131nda vermi\u015ftir. Koroya yer vermeyen son oyunu da ("Plutos") k\u0131sa s\u00fcren ve M\u00d6 4. y\u00fczy\u0131ldan \u00f6nce yerini Yeni Komedya\u2019ya b\u0131rakan Orta Komedya\u2019n\u0131n g\u00fcn\u00fcm\u00fcze kalan tek \u00f6rne\u011fi olarak bilinir.\r\n\r\nAristofanes\u2019in yap\u0131tlar\u0131n\u0131n g\u00fcn\u00fcm\u00fczde de \u00f6nemini korumas\u0131, genellikle yerinde ve \u00f6l\u00e7\u00fcl\u00fc kullan\u0131lan yergi \u00f6\u011fesine ba\u011flanabilir. \u00d6zellikle Euripides\u2019i alaya ald\u0131\u011f\u0131 parodilerinin parlakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n ve koro \u015fark\u0131lar\u0131n\u0131n canl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra bar\u0131\u015f, kad\u0131n-erkek ili\u015fkileri, iktidara yergi gibi evrensel temalar\u0131 ele almas\u0131, yap\u0131tlar\u0131n\u0131n ge\u00e7erlili\u011fini sa\u011flayan di\u011fer niteliklerdir. Her \u015feyden \u00e7ok kad\u0131n ile erkek aras\u0131ndaki a\u015fk temas\u0131n\u0131 i\u015fler. Oyunlar\u0131nda para ve sayg\u0131de\u011ferlilik mutlu son i\u00e7in yeterli \u015fartlard\u0131r.\r\n\r\n,\r\nBu \u00f6\u011flen 12.30\u2019da yap\u0131lacak Hadi yar\u0131\u015fmas\u0131nda para \u00f6d\u00fcl\u00fc 6 bin TL olarak a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n