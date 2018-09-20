Hadi 20 Eylül ipucu sorusu | Amerikan basketbol takımının adı ne?

Hadi 20 Eyl\u00fcl ipucu sorusu | Amerikan basketbol tak\u0131m\u0131n\u0131n ad\u0131 ne? Hadi yar\u0131\u015fmas\u0131 h\u0131z kesmeden devam ediyor. ,Art\u0131k farkl\u0131 temalarla izleyici kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan Hadi yar\u0131\u015fmas\u0131 bu ak\u015fam saat 20:30'da spor sorular\u0131yla kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kacak. ,Bug\u00fcn\u00fcn Hadi ipucu sorusu ise Amerikan basketbol tak\u0131m\u0131n\u0131n ad\u0131 ne? oldu. ,Hadi 20 Eyl\u00fcl ipucu sorusu | Amerikan basketbol tak\u0131m\u0131n\u0131n ad\u0131 ne? sosyal medya hesab\u0131nda \u015fu s\u00f6zlerle duyuruldu: ,"Hadi bu ak\u015fam Spor Gecesi'yle 20:30'da!\r\nSpor yapmak olsun, izlemek olsun vazge\u00e7emedi\u011fimiz \u015feyler aras\u0131ndad\u0131r. Peki basketbol ilginizi \u00e7ekiyor mu? Biraz geriye gidersek 1992'de Barcelona Olimpiyatlar\u0131na kat\u0131lan Amerikan basketbol tak\u0131m\u0131na ne ad verildi\u011fini duymu\u015f muydunuz?" ,Peki Amerikan basketbol tak\u0131m\u0131n\u0131n ad\u0131 ne? \u0130\u015fte Hadi 20 Eyl\u00fcl ipucu sorusu | Amerikan basketbol tak\u0131m\u0131n\u0131n ad\u0131 ne? sorusunun cevab\u0131...,Hadi 20 Eyl\u00fcl ipucu sorusunun cevab\u0131 ise; Dream team,.