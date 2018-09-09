Hadi 9 Eylül ipucu cevabı | En uzun gece ne zaman? En uzun gece hangi tarihte yaşanır?

Hadi 9 Eyl\u00fcl ipucu cevab\u0131 | En uzun gece ne zaman? En uzun gece hangi tarihte ya\u015fan\u0131r?,9 Eyl\u00fcl Hadi ipucu yay\u0131nland\u0131. ,Hadi online bilgi yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n sosyal medya hesaplar\u0131ndan yay\u0131nlanan ipucundan yola \u00e7\u0131karak sorulabilecek olan sorular 'En uzun gece ne zaman? En uzun gece hangi tarihte ya\u015fan\u0131r?' ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Hadi 9 Eyl\u00fcl ipucuna g\u00f6re en uzun gece, bu ak\u015fam Hadi bilgi yar\u0131\u015fmas\u0131nda kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kacak olan sorulardan birisi olacak.\r\n\r\n,Her ak\u015fam saat 20.30'da oynanan oyun, binlerce lira da\u011f\u0131tmaya devam ediyor.\r\n\r\n,\u0130lkokul co\u011frafya derslerinden a\u015finay\u0131z en uzun gece sorusuna...\r\n,D\u00fcnyan\u0131n en uzun gecesi ne zaman?, en uzun gece hangi tarihte ya\u015fan\u0131r? gibi merak edilen konular haberimizde siz de\u011ferli okuyucular\u0131m\u0131zla bulu\u015fuyor.\r\n,Hadi yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n instagram hesab\u0131nda \u015fu c\u00fcmlelere yer verildi: '20.000\u20ba \u00f6d\u00fcll\u00fc Hadi 20:30\u2019da.\r\n,D\u00fcnya kendi ekseni etraf\u0131nda d\u00f6nerken bir yandan da G\u00fcne\u015f\u2019in \u00e7evresinde dolan\u0131r. \r\n\r\n,Bunun sonucunda kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kan tarihleri ve sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 nedense hep kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131r\u0131z. \r\n,Peki en uzun gece ne zaman? En uzun gece hangi tarihte ya\u015fan\u0131r?\r\n\r\n,O zaman biz size en uzun gece desek siz bize hangi tarihi verirsiniz? \r\n,G\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131nlar\u0131 O\u011flak d\u00f6nencesine dik a\u00e7\u0131 ile gelir. T\u00fcrkiye'nin de i\u00e7inde bulundu\u011fu Kuzey yar\u0131m k\u00fcrede 21 Aral\u0131k'ta en uzun gece ya\u015fand\u0131ktan sonra 23 Aral\u0131k'tan itibaren geceler k\u0131sal\u0131p g\u00fcnd\u00fczler uzamaya ba\u015flar. Bununla beraber baz\u0131 \u00fclkelerde de yaz\u0131n veya k\u0131\u015f\u0131n tam ortas\u0131 kabul edilir. ,G\u00fcney yar\u0131m k\u00fcrede en uzun g\u00fcn, Kuzey yar\u0131m k\u00fcrede en uzun gece ya\u015fan\u0131r. Kuzey yar\u0131m k\u00fcrede g\u00f6lgelerin en uzun oldu\u011fu g\u00fcnd\u00fcr. 21 Aral\u0131k\u2019ta \u00fclkemizde en uzun gece ise 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta ya\u015fan\u0131yor. En k\u0131sa gece ise 14 saat ile G\u00fcney'deki Hatay'da olacak. En uzun gecenin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 g\u00fcn, g\u00fcnd\u00f6n\u00fcm\u00fc olarak adland\u0131r\u0131l\u0131r. G\u00fcnd\u00f6n\u00fcm\u00fc, g\u00fcne\u015fin d\u00fcnyaya (ekvator \u00e7izgisine) en uzak mesafede oldu\u011fu ana verilen add\u0131r. G\u00fcnd\u00fczlerin ve gecelerin k\u0131salmaya veya uzamaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 and\u0131r.\r\n\r\n,21 Mart (ekinoks) : Gece ve g\u00fcnd\u00fcz e\u015fit olur, bizim bulundu\u011fumuz kuzey yar\u0131m k\u00fcrede ilkbahar ba\u015flarken g\u00fcney yar\u0131m k\u00fcre sonbahara girer.\r\n\r\n21 Haziran (Yaz g\u00fcnd\u00f6n\u00fcm\u00fc): Y\u0131l\u0131n en uzun g\u00fcnd\u00fcz\u00fc ve en k\u0131sa gecesinin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 zamand\u0131r. Bir di\u011fer ad\u0131 da Yaz g\u00fcnd\u00f6n\u00fcm\u00fcd\u00fcr. Kuzey yar\u0131m k\u00fcrede yaz ba\u015flarken g\u00fcney yar\u0131m k\u00fcrede k\u0131\u015f ba\u015flar. \r\n\r\n23 Eyl\u00fcl (ekinoks): Gece ve g\u00fcnd\u00fcz e\u015fit olur. Kuzey yar\u0131m k\u00fcrede yaz biter, sonbahar ba\u015flar. G\u00fcney yar\u0131mk\u00fcrede ise bahara ge\u00e7i\u015f olur.