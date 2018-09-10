Hadi ipucu 10 Eylül | En kalın sesli keman hangisidir? Keman türleri nelerdir?

Keman t\u00fcrleri nelerdir? En kal\u0131n sesli keman t\u00fcr\u00fc hangisidir? Hadi 10 Eyl\u00fcl ipucu soru ve cevab\u0131 haberimizde sizlerle.,Her ak\u015fam 20.30'da M\u00fcge Boz ve Merve Toy'un sunumuyla oynanan mobil yar\u0131\u015fma Hadi, bu ak\u015fam da binlerce lira da\u011f\u0131tmaya devam ediyor. 6 bin lira \u00f6d\u00fcll\u00fc yar\u0131\u015fman\u0131n ipucu, Hadi'nin sosyal medya hesaplar\u0131ndan payla\u015f\u0131ld\u0131., Bu ak\u015fam oynanacak olan oyun ile ilgili ipucu olarak 'keman' verildi. , Keman t\u00fcrleri nelerdir, en kal\u0131n sesli keman t\u00fcr\u00fc hangisidir, en kal\u0131n sesli keman\u0131n ad\u0131 nedir? \u0130\u015fte cevap...,Keman gibi yayl\u0131 enstr\u00fcmanlar\u0131n k\u00f6keni, Orta Asya g\u00f6\u00e7ebe atl\u0131 k\u00fclt\u00fcrlerinden gelmektedir; Kazak Kopuzu buna misal olarak g\u00f6sterilebilir. T\u00fcm bu enstr\u00fcmanlar\u0131n yaylar\u0131 g\u00fcn\u00fcm\u00fczde de oldu\u011fu gibi at k\u0131l\u0131ndan yap\u0131l\u0131r. ,Bu m\u00fczik aletleri, Orta Asya'dan \u0130pek Yolu arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla, \u00c7in'e, Hindistan'a ve Orta Do\u011fu'ya yay\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Farkl\u0131 m\u00fczik t\u00fcrlerinde kullan\u0131lan ve olduk\u00e7a kaliteli sesler elde edilmesini sa\u011flayan, yine solo tarzda m\u00fczi\u011fe e\u015flik edilen keman ailesinin \u00fcyeleri ise; kontrabas, \u00e7ello, viyola ve kemand\u0131r. Hepsinin farkl\u0131 t\u0131n\u0131lar\u0131 ve farkl\u0131 kullan\u0131m alanlar\u0131 vard\u0131r.,Keman t\u00fcrlerinin en kal\u0131n sesli olan\u0131 kontrbast\u0131r. 4 telli ve 5 telli olmak \u00fczere iki t\u00fcr\u00fc bulunan kontrbas, keman ailesinden, yayl\u0131lar grubunun en kal\u0131n sesli \u00e7alg\u0131s\u0131d\u0131r.,Kontrbas\u0131n, \u00f6zel bir t\u00fcr \u00e7elikten yap\u0131lm\u0131\u015f d\u00f6rt teli vard\u0131r. Bunun yan\u0131nda yaln\u0131z ba\u011f\u0131rsak ya da ba\u011f\u0131rsak \u00fczerine \u00e7elik sarg\u0131 veya ba\u015fka yapay malzemeler kullan\u0131larak haz\u0131rlanm\u0131\u015f teller de bulunabilmektedir. Yay kullan\u0131larak ya da parmaklar yard\u0131m\u0131yla \u00e7al\u0131n\u0131r.,Keman: Bu ailenin en k\u00fc\u00e7\u00fck \u00fcyesidir. Keman \u00e7almak i\u00e7in, yere paralel olarak \u00e7ene ve omuzdan destek alarak sa\u011flam tutulmas\u0131 gerekmektedir. Kemanda perde olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in, \u00e7al\u0131nmas\u0131 zor enstr\u00fcman olarak kabul edilir.,Viyola: Halk dilinde, keman\u0131n bir b\u00fcy\u00fck boyu olarak tasvir edilmektedir. Viyola, daha bas ve daha soft t\u0131n\u0131lara sahip olmas\u0131 sebebiyle, daha i\u00e7li\/yan\u0131k ses elde edildi\u011fi g\u00f6zlemlenmi\u015ftir.,\u00c7ello: Bu \u00e7alg\u0131n\u0131n atas\u0131 viola da gamba ad\u0131 verilen 7 adet teli bulunan perdeli bir \u00e7alg\u0131d\u0131r. Viyolonsel; keman, viyola ve kontrbas ile ayn\u0131 ailedendir.,Keman ile viyolonselin \u015fekilleri b\u00fcy\u00fck oranda birbirini and\u0131rsa da boyutlar\u0131 \u00e7ok farkl\u0131d\u0131r.Viyolonsel genellikle akustik olarak kullan\u0131lan bir enstr\u00fcmand\u0131r. Her mekanda (a\u00e7\u0131k alan,konser salonu,vs) \u00e7al\u0131nabilir., Kar\u015f\u0131dan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6vdesinin orta b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde bulunan ve el yaz\u0131s\u0131 ile f harfini and\u0131ran 2 ses deli\u011fi ve e\u015fik (k\u00f6pr\u00fc) olarak adland\u0131r\u0131lan bir destek bulunur. Yay\u0131n tellere temas\u0131 ile titre\u015fen tellerden \u00e7\u0131kan ses, e\u015fik taraf\u0131ndan g\u00f6vdenin i\u00e7indeki havay\u0131 titre\u015ftirerek, i\u00e7eride dikey olarak bulunan can dire\u011fine iletilir ve bu deliklerden geri d\u00f6ner.