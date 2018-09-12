Hadi ipucu Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan kısmına ne deniyor?

Hadi 12 Eyl\u00fcl ipucu sorusu | Baca\u011f\u0131n dizden ayak bile\u011fine kadar olan k\u0131sm\u0131na ne deniyor?, Hadi \u00e7\u0131lg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 herg\u00fcn artarak devam ederken, her g\u00fcn oldu\u011fu gibi bug\u00fcn de Hadi bilgi yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n ipucu sorusu sosyal medyadan a\u00e7\u0131kland\u0131. ,Hadi 12 Eyl\u00fcl ipucu sorusu ise 'Baca\u011f\u0131n dizden ayak bile\u011fine kadar olan k\u0131sm\u0131na ne deniyor?' oldu. ,Peki Baca\u011f\u0131n dizden ayak bile\u011fine kadar olan k\u0131sm\u0131na ne deniyor? \u0130\u015fte Baca\u011f\u0131n dizden ayak bile\u011fine kadar olan k\u0131sm\u0131na ne deniyor? sorusunun cevab\u0131...\r\n\r\n,Hadi \u00e7\u0131lg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 h\u0131z kesmeden devam ediyor. ,K\u0131za s\u00fcrede geni\u015f bir kitleye ula\u015fmay\u0131 ba\u015faran T\u00fcrkiye'nin ilk online mecrada para kazand\u0131ran bilgi yar\u0131\u015fmas\u0131 Hadi, her yar\u0131\u015fmadan \u00f6nce intagram hesab\u0131ndan yar\u0131\u015fmac\u0131lar i\u00e7in bir ipucu sorusu payla\u015f\u0131yor., Hadioynalive hesab\u0131 \u00fczerinden bug\u00fcn saat 20.30'da oynanacak Hadi 11 Eyl\u00fcl ipucu sorusu payla\u015f\u0131ld\u0131. Hadioynalive hesab\u0131nda Hadi 11 Eyl\u00fcl ipucu sorusu \u015fu c\u00fcmlelerle duyuruldu:\r\n\r\n,"Hadi bu ak\u015fam en zor 15 soruyla 290.30'da! \u00d6d\u00fcl 10.000 TL. Bu ak\u015fam\u0131n ipucu bir efsaneden geliyor. Art\u0131k b\u00fct\u00fcn \u015f\u0131klar o olmu\u015ftu, her sorunun cevab\u0131na o verilebiliyordu. Yine olsa yine o i\u015faretlenirdi, vazge\u00e7ilemiyordu. O zaman tekrar geri gelsin mi? Baca\u011f\u0131n dizden ayak bile\u011fine kadar olan b\u00f6l\u00fcm\u00fcne ne dendi\u011fini biliyor muyuz?"\r\n,\u0130\u015fte merak edilen Baca\u011f\u0131n dizden ayak bile\u011fine kadar olan k\u0131sm\u0131na ne deniyor? sorusunun cevab\u0131...\r\n\r\n,Cevap: bald\u0131r\r\n\r\n,Omurgal\u0131lar\u0131n bacaklar\u0131, ortada dizkapa\u011f\u0131n\u0131n b\u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc iki par\u00e7adan olu\u015fur. Kal\u00e7adan dize kadar uzanan b\u00f6l\u00fcme "uyluk", dizden ayak bile\u011fine kadar uzanan b\u00f6l\u00fcmeyse "bald\u0131r" ad\u0131 verilir. ,Uyluk iskeletini uyluk kemi\u011fi (femur), bald\u0131r iskeletiniyse i\u00e7 yanda bulunan kaval kemi\u011fi (tibia) ile d\u0131\u015f yanda yer alan kam\u0131\u015f\/bald\u0131r kemi\u011fi (fibula) olu\u015fturur. Kaval kemi\u011fi de, kam\u0131\u015f kemi\u011fi de ayak eklemiyle birle\u015fir.\r\n,\u00d6zellikle bald\u0131r kaslar\u0131, diz ba\u011flar\u0131n\u0131n desteklenmesi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok \u00f6nemlidir ve dizin darbelere kar\u015f\u0131 korunmas\u0131 i\u00e7in bald\u0131r kaslar\u0131n\u0131n kuvvetlendirilmesi gerekmektedir.,Bald\u0131r baca\u011f\u0131n diz ile topuk aras\u0131ndaki b\u00f6l\u00fcm\u00fcne verilen ad.