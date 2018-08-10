Hadi Sorusu | Kral Arthur'un kılıcının özelliği ne? Kral Arthur'un taşa saplı efsanevi kılıcı özellikleri
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Kral Arthur'un kılıcının özelliği ne? Kral Arthur'un taşa saplı efsanevi kılıcı özellikleri. Milyonlarca kişinin büyük bir heyecan ve merak içinde okuduğu ve izlediği efsanevi Kral Arthur'un kılıcı dillere destan olmuştur. Dilden dile dolaşan taşa saplı kılıçtan kimse gözünü alamamıştır. Efsanevi Britanya Kralı Arthur'un taşıdığı, Glaston Gölü ve Avalon Adası'nın Leydisi Vivien tarafından kendisine verilen kılıcın adıdır. Kral Arthur'un taşa saplı efsanevi kılıcını hakkında her şeyi biliyor musunuz? tüm merak edilenler haberimizde.