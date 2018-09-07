Hadise'den ablasına maddi kazanç davası!

Hadise ablas\u0131 H\u00fclya A\u00e7\u0131kg\u00f6z ile olan t\u00fcm i\u015f ba\u011flant\u0131lar\u0131n\u0131 bitirdikten sonra birde dava a\u00e7t\u0131! ,Karde\u015fler aras\u0131nda ya\u015fanan gerginlik sonunda mahkemelik oldu! ,Ablas\u0131 H\u00fclya A\u00e7\u0131kg\u00f6z ile olan i\u015f ili\u015fkisini sonland\u0131ran Hadise\u2019den yeni hamle geldi. ,Pop\u00e7u, ablas\u0131n\u0131n kendisi \u00fczerinden elde etti\u011fi maddi kazanc\u0131 geri almak i\u00e7in mahkemeye ba\u015fvurdu Hadise\u2019nin annesi G\u00fclnihal A\u00e7\u0131kg\u00f6z\u2019\u00fcn intihar te\u015febb\u00fcs\u00fc, A\u00e7\u0131kg\u00f6z karde\u015fler aras\u0131nda b\u00fcy\u00fck sorunlar\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131na neden olmu\u015ftu. ,Ya\u015fan\u0131lan olay sonras\u0131nda Hadise, kariyerine y\u00f6n veren ve bir\u00e7ok projesinde birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ablas\u0131 H\u00fclya A\u00e7\u0131kg\u00f6z ile i\u015f ili\u015fkisini bitirmi\u015fti. ,Ancak, Hadise bununla da yetinmeyip ablas\u0131yla ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 sorunu mahkemeye ta\u015f\u0131maya karar verdi.\r\n\r\n,Kliplerinde ve konserlerinde H\u00fclya A\u00e7\u0131kg\u00f6z ile birlikte \u00e7al\u0131\u015fan Hadise, ablas\u0131n\u0131n kendisinin \u00fczerinden haks\u0131z kazan\u00e7 elde etti\u011fini iddia ederek dava a\u00e7t\u0131. ,Pop\u00e7u, kendi ad\u0131n\u0131 kullanarak reklam\u0131n\u0131 yapan ablas\u0131n\u0131n kendisi \u00fczerinden elde etti\u011fi maddi varl\u0131klar\u0131 geri alma talebinde bulundu. ,Mahkemenin ilk duru\u015fmas\u0131 eyl\u00fcl ay\u0131n\u0131n ikinci haftas\u0131 ger\u00e7ekle\u015fecek. ,.