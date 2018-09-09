Hadise'nin aile içi krizi ablası Derya Açıkgöz'ün işlerini bozdu!

Aile i\u00e7inde ya\u015fanan gerginlikler, Hadise'nin modac\u0131 karde\u015fi Derya A\u00e7\u0131kg\u00f6z'\u00fc de etkiledi.\r\n\r\n,Amsterdam'daki B Fashion Academy'de moda tasar\u0131m\u0131 \u00fczerine e\u011fitim alan, 2016'da "Mirror" adl\u0131 koleksiyonuyla Mercedes-Benz Fashion Week \u0130stanbul'a kat\u0131lan A\u00e7\u0131kg\u00f6z, \u00e7ok istemesine ra\u011fmen bu y\u0131l o organizasyonda yer alamayacak.\r\n\r\n,Gen\u00e7 modac\u0131n\u0131n, hem annesi G\u00fclnihal A\u00e7\u0131kg\u00f6z'\u00fcn intihara te\u015febb\u00fcs\u00fc sonras\u0131 ailede esen so\u011fuk r\u00fczgarlar hem de baz\u0131 mali s\u0131k\u0131nt\u0131lar nedeniyle koleksiyonunu tamamlayamad\u0131\u011f\u0131 konu\u015fuluyor.\r\n\r\n,\u00d6te yandan Hadise'nin karde\u015fiyle \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 b\u0131rakt\u0131ktan sonra stil dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yapmas\u0131 i\u00e7in Melis A\u011fazat'la anla\u015ft\u0131\u011f\u0131 da iddialar aras\u0131nda.\r\n\r\n,.