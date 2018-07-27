Hadise'nin annesi intihar etti dedi! Acun Ilıcalı'dan Nur Yerlitaş'a sert cevap

Hadise'nin annesi intihar etti dedi! Acun Il\u0131cal\u0131 a\u00e7t\u0131 a\u011fz\u0131n\u0131 yumdu g\u00f6z\u00fcn\u00fc!\r\n,Hadise`nin annesi intihar etti dedi! Acun Il\u0131cal\u0131, Nur Yerlita\u015f`a \u00e7ok sert \u00e7\u0131kt\u0131...\r\n,\u015eark\u0131c\u0131 Hadise d\u00fcn bir televizyon program\u0131nda annesi G\u00fclnihal A\u00e7\u0131kg\u00f6z`\u00fcn intihar etti\u011fini s\u00f6yleyen Nur Yerlita\u015f`a sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden adeta ate\u015f p\u00fcsk\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc\r\n,Bug\u00fcn TV8`deki Gel Konu\u015fal\u0131m adl\u0131 magazin program\u0131na telefonla ba\u011flanan Acun Il\u0131cal\u0131, `Nur Yerlita\u015f, Hadise`nin ablas\u0131na kafay\u0131 takm\u0131\u015f` dedi\r\n,Hadise`nin annesinin intihar giri\u015fiminde bulundu\u011fu iddias\u0131 magazin g\u00fcndeminde bomba etkisi olu\u015fturdu.\r\n,\u0130ddian\u0131n yay\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Hadise`nin menajeri Haluk \u015eent\u00fcrk intihar iddias\u0131n\u0131 yalanlad\u0131, "G\u0131da zehirlenmesi" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131. Ancak daha sonra modac\u0131 Nur Yerlita\u015f, Hadise`nin annesi G\u00fclnihal A\u00e7\u0131kg\u00f6z`\u00fcn intihar etti\u011fini do\u011frulad\u0131.\r\n,Bug\u00fcn TV8`e ba\u011flanan Hadise`nin menajeri Haluk \u015eent\u00fcrk, "Hastane olay\u0131n\u0131 Nur Yerlita\u015f`a s\u00f6yledi\u011fim i\u00e7in k\u00f6pekler gibi pi\u015fman\u0131m" dedi\r\n,Acun Il\u0131cal\u0131 da canl\u0131 yay\u0131na ba\u011flanarak, "Nur Han\u0131m`\u0131 TV8 ailesi olarak \u00e7ok severiz ancak burada yapt\u0131\u011f\u0131 hareketin elle tutulur bir yan\u0131 yoktur. Nur Yerlita\u015f`\u0131n Hadise`nin ablas\u0131 H\u00fclya A\u00e7\u0131kg\u00f6z`le s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 var. 3 hafta bunu kafaya tak\u0131p \u015fimdi bunu a\u00e7\u0131klaman\u0131n bir anlam\u0131 yok. Bu olay bu \u015fekilde duyulmamas\u0131 daha iyi olurdu.\r\n,Hadise'nin annesi intihar etti dedi! Acun Il\u0131cal\u0131'dan Nur Yerlita\u015f'a sert cevap\r\n,.