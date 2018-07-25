Hadise'nin annesi intihar etti mi? Resmen açıkladı

\u015eark\u0131c\u0131 Hadise'nin annesinin intihar giri\u015fiminde bulundu\u011fu iddias\u0131 bug\u00fcn magazin g\u00fcndemine bomba gibi d\u00fc\u015ft\u00fc!,Hadise'nin menajeri Haluk \u015eent\u00fcrk intihar iddias\u0131n\u0131 yalanlad\u0131,, "G\u0131da zehirlenmesi ya\u015fand\u0131" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131\r\n,\u015eark\u0131c\u0131 Hadise'nin annesi G\u00fclnihal A\u00e7\u0131kg\u00f6z'\u00fcn, uyku ilac\u0131 i\u00e7erek intihar giri\u015fiminde bulundu\u011fu iddia edildi.,G\u00fclnihal A\u00e7\u0131kg\u00f6z'\u00fcn ila\u00e7 i\u00e7meden k\u0131zlar\u0131na bir mektup b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 ve ''Benimle hi\u00e7 ilgilenmiyorsunuz. \r\n,Rahats\u0131z oldu\u011fumu s\u00f6yl\u00fcyorum, beni doktora g\u00f6t\u00fcrm\u00fcyorsunuz'' yazd\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,\u00c7\u0131kan bu iddialardan sonra Hadise'nin menajeri Haluk \u015eent\u00fcrk, G\u00fclnihal A\u00e7\u0131kg\u00f6z'\u00fcn hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 do\u011frulad\u0131.\r\n,Ancak bunun g\u0131da zehirlenmesinden kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Haluk \u015eent\u00fcrk s\u00f6zlerine \u015fu ifadeleri ekledi: ''G\u00fclnihal Han\u0131m'\u0131n midesi y\u0131kand\u0131., \u0130ntihar yok. Avukat\u0131m\u0131z gerekli a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapacak, kamuoyu ayr\u0131nt\u0131l\u0131 olarak bilgilendirilecektir''\r\n\r\n