Hadise'nin o paylaşımına tepki yağdı!

Antalya'n\u0131n Manavgat il\u00e7esinde d\u00fczenlenen 22'nci Bar\u0131\u015f Suyu Festivali kapsam\u0131nda konser veren Hadise'nin payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraf olay oldu. ,Hadise son g\u00fcnlerde magazin g\u00fcndeminden d\u00fc\u015fm\u00fcyor.,.,Foto\u011fraf\u0131n, di\u011fer sosyal medya platformlar\u0131nda yay\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Hadise'ye k\u00f6t\u00fc yorumlar gecikmedi.\r\n\r\n,\u015eark\u0131c\u0131 Hadise, 22'nci Bar\u0131\u015f Suyu Festivali kapsam\u0131nda Manavgat'ta konser verdi. ,O anlar\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015fan Hadise'ye kullan\u0131c\u0131lardan tepki geldi.\r\n\r\n,Her yapt\u0131\u011f\u0131 olay olan \u015fark\u0131c\u0131 bu defa da sosyal medydan sevenlerinin tepkisiyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.,Annesinin intihar haberleri konu\u015fulmaya devam ederken Hadise'nin payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 olay foto\u011fraf magazin g\u00fcndemine bomba gibi d\u00fc\u015ft\u00fc.,Sosyal medya kullan\u0131c\u0131lar\u0131, 'Bu ne hal halk\u0131 a\u015fa\u011f\u0131lar gibi', 'G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm en itici foto\u011fraf', 'Bu yapt\u0131\u011f\u0131 hayranlar\u0131na sayg\u0131s\u0131zl\u0131k', '\u00c7ok \u00e7irkin bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc', gibi yorumlar yapt\u0131.,Yakla\u015f\u0131k 10 bin ki\u015fiye konser veren Hadise, sahne \u00f6n\u00fcndeki koruyucu demir parmakl\u0131klardan hayranlar\u0131yla selamla\u015ft\u0131. ,Hadise bu foto\u011fraf\u0131 kendi Instagram hesab\u0131ndan yoruma kapal\u0131 olarak payla\u015fm\u0131\u015ft\u0131.